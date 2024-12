Vacanze natalizie, con Santo Stefano scattano le prime partenze verso la riviera savonese

Riviera. Con Santo Stefano scattano le prime partenze verso il savonese in occasione delle vacanze natalizie. Per il turismo savonese, fermo restando la sempre agguerrita concorrenza delle località di montagna, si prevedono buoni afflussi di ospiti e visitatori, confermando come la riviera resti ancora tra le scelte di destinazione per trascorrere il periodo di feste e in particolare i giorni a cavallo di Capodanno.

Per quanto riguarda il settore alberghiero e della ricettività la situazione vede luci e ombre, in quanto, da un lato, stando alle prime indicazioni e previsioni, le prenotazioni sono buone e per San Silvestro si attende un sold out quasi ovunque, dall’altro lato, però, saranno pochi gli alberghi e le strutture che apriranno per le festività: la stima parla di un 30% circa, con variazioni a seconda delle singole località.

“Una tendenza che si evidenzia anche per queste vacanze natalizie e per la stessa stagione invernale” afferma la presidente dell’Unione provinciale albergatori Stefania Piccardo. “Nonostante l’offerta di ospitalità limitata, il nostro territorio mantiene un suo appeal per i soggiorni nel periodo festivo, in particolare per San Silvestro ma anche per il ponte della Befana”.

“La qualità dei servizi alberghieri e le numerose attrattive sparse per la provincia, con eventi e manifestazioni, rappresentano comunque elementi positivi, senza contare che le previsioni meteo e il clima favorevole potrebbero aiutare e spingere ulteriori arrivi last minute. Da sabato 28 dicembre ci aspettiamo un buon movimento di ospiti e visitatori” aggiunge ancora Piccardo.

E se il flusso turistico sarà per lo più composto da italiani, i soggiorni e i pernottamenti avranno una durata media di 3-4 giorni.

“E’ chiaro che, nell’attuale contesto, è difficile superare il processo di “desertificazione” alberghiera, in quanto lavorare a pieno regime per una o due settimane non compensa certo i costi gestionali di apertura, e manca ancora una vera e strutturale destagionalizzazione che possa incentivare l’operatività ricettiva nei mesi invernali” conclude la presidente provinciale Upa.

Stesso discorso vale per gli agriturismi liguri e savonesi, nonostante la scelta “green” si attesti tra le richieste più gettonate anche per i festeggiamenti nella notte di San Silvestro e per il ponte dell’Epifania dopo i pienoni registrati per i pranzi di Natale e Santo Stefano.

Ricercati, infatti, i cenoni nel segno dei prodotti identitari del territorio legati alle eccellenze enogastronomiche, con ricette, piatti e specialità della tradizione locale.