Vacanze di Natale in vetta per la Nolese. Cavaliere: “Proviamo a rimanerci il più possibile”

Sei vittorie, due pareggi e zero sconfitte. Non poteva esserci inizio migliore per la Nolese, che trascorrerà la sosta natalizia davanti a tutti in campionato. Un punto sulla Veloce prima inseguitrice, che sarebbero quattro senza la penalità.

Domenica contro il Pallare un pareggio in trasferta. In vantaggio a sette dal termine con Godena, la Nolese ha subito il pareggio di Ahmed al sesto minuto di recupero.

Così l’allenatore dei rivieraschi Luigi Cavaliere al termine del match: “Penso che il pareggio sia il risultato più giusto per quanto visto in campo. Chiaramente, prendere goal a tempo abbondantemente scaduto lascia un po’ di amaro in bocca. Per il resto il rigore calciato fuori alla fine del primo tempo avrebbe potuto indirizzare la partita diversamente. Non è stata la gara che volevamo”.

In settimana il club si è mosso ulteriormente sul mercato (qui): “La Nolese è partita per raggiungere i playoff. La nostra partenza è stata inaspettata e direi che siamo meritatamente in vetta. Cerchiamo di rimanerci il più possibile. La società non si tira indietro ma come dico sempre sarà il campo poi a parlare”.

Soddisfazione per tutta la rosa per un tecnico che di recente non si era occupato di prime squadre: “Non parlo mai dei singoli. Abbiamo un bel gruppo di 27 giocatori. Di solito faccio cinque cambi. Provo a dar spazio a tutti. Vengo dalle giovanili e ho sempre questa mentalità. È importante avere sempre giocatori pronti ad entrare in campo anche a freddo”.