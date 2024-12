Una camminata a picco sul mare: alla scoperta della passeggiata romana di Celle Ligure

Celle Ligure. La Passeggiata Romana è un breve ma intenso percorso panoramico posizionato sul promontorio della Crocetta, sovrastante il mare nonché elemento di unione tra Celle Piani e Celle centro. Costituisce un tratto dell’antica via di comunicazione con le cittadine limitrofe, utilizzata quando ancora la strada costiera non esisteva.

L’antica strada romana, oggi passeggiata, era stata costruita all’interno per evitare gli ostacoli della frastagliatura costiera, percorrendo così la cresta rocciosa: ecco perché può essere considerata una camminata a picco sul mare.

Percorrendo la via omonima al promontorio, si costeggiano abitazioni, giardinetti e ville incantevoli. Si può ammirare ciò che resta dell’antico Castello Testa, andato in parte distrutto nell’esplosione del 25 Aprile 1945, insieme alla Cappella di Nostra Signora della Crocetta, tempio a cui gli abitanti erano molto legati: laddove sorgeva un tempo la chiesetta, è collocata oggi la Statua della Madonna circondata da mattonelle che riportano le preghiere e le invocazioni lasciate dai fedeli. Poco distante si trova la suggestiva Villa Bomboniera, sopravvissuta intatta all’esplosione.

A metà del percorso sono collocate delle panchine in pietra dove è possibile contemplare l’orizzonte, mentre nel suo ultimo tratto la passeggiata corre dietro il campanile della Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, con una scalinata che ricongiunge all’Aurelia. Attraversando quest’ultima per mezzo del ponte di ferro, si giunge in un istante nel cuore del centro storico.