Un punto a Ceriale per il Legino di Tobia: “Grandissima partita. Scossone? Fondamentali Carella e Perria, mai avuto un gruppo come questo”

Ceriale. Il Legino era riuscito a passare in vantaggio con Casu e stava andando vicinissimo alla vittoria al Merlo. Ma a pochi minuti dal termine, in pieno recupero, arriva il pareggio di Genduso a rimettere tutto in parità. Pochi minuti più tardi il triplice fischio: tra biancoblù e verdeblù è 1-1.

“Partita bella da entrambe le parti, forse il pareggio è il risultato giusto e ne parla anche alla fine con mister Mambrin – ha commentato mister Fabio Tobia nel post partita -. Loro sono una buonissima squadra che fa un buon calcio, noi abbiamo lavorato tanto su alcuni movimenti e situazioni. Abbiamo fatto una grandissima partita, c’è rammarico per aver preso gol al novantaduesimo su un calcio di punizione dalla trequarti. Però succede. Avevamo una squadra di giovani che, magari con meno esperienza, ha dimostrato un carattere incredibile senza mollare di un centimetro“.

Due settimane fa il tecnico savonese aveva fatto “mea culpa” per la situazione della sua squadra, con una vittoria che mancava da più di un mese e l’intenzione di voler dare una scossa. Dopodiché tre punti contro l’Argentina Arma e il pareggio di ieri contro il Ceriale a far risalire in classifica il Legino: “Avevo detto che non mi potevo nascondere da qualsiasi responsabilità che ogni allenatore deve avere e che in questi casi c’è bisogno di una scossa. Questa scossa a Legino non è mai vista con un cambio di allenatore, ma c’era bisogno di fare qualcosa. Questo qualcosa è stato sicuramente l’intervento del presidente Carella e del vice presidente Perria. Hanno parlato con i ragazzi in un confronto, sono loro che lo hanno fatto. Io sono sincero dal primo giorno: non credo di avere mai avuto un gruppo come questo. Sono lavoratori, ragazzi educati che si impegnano. I difetti possono essere quelli dell’inesperienza, dell’immaturità e che alcuni giocatori di esperienza non possono fare trenta partite e bisogna centellinarli“.

“”Contro il Ceriale è stata la dimostrazione che chi è stato messo in campo ha capito cosa vuol dire avere uno scossone. Una reazione di carattere a non voler perdere: non si va da nessuna parte se non si abbinano queste doti alla qualità, soprattutto in queste categorie. Abbiamo fatto una partita che ha dimostrato che non abbiamo mai mollato un centimetro. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna”, conclude.