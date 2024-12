Ultimo giorno per “Spizzy”, la storica pizzeria di Savona: “Grazie a tutti i nostri clienti”

Savona. E’ stato uno dei pionieri del servizio di asporto e a domicilio, utilizzando i motorini marchiati. “Spizzy”, dopo tanti anni di attività, chiude i battenti. La storica pizzeria del centro di Savona andrà, quindi, in pensione, non senza rammarico da parte del titolare Vincenzo Pisacane. Questa sera dopo 24 anni, per lui e il suo staff sono le ultime ore di lavoro.

Questioni familiari ed economiche, le ragioni dell’addio: “Tanti cambiamenti nel nostro settore, le difficoltà oggettive del commercio locale e di certe attività: una situazione sicuramente complessa negli ultimi anni sotto il profilo gestionale” racconta. “E poi certamente anche l’età, ho 62 anni ed è da 40 anni almeno che faccio pizze”.

Nonostante questo, il titolare ripercorre il suo percorso alla guida di “Spizzy”: “Ho visto e conosciuto generazioni e generazioni di clienti, così come per il personale, come ad esempio i porta-pizza, che nel tempo si sono alternati nel servizio: da ragazzini sono diventati uomini e padri…”.

Non mancano nella scelta di chiudere l’esercizio motivi anche di vita: “Riuscirò finalmente a stare molto più tempo con mia nipote e la mia famiglia… Anche se non smetterò di lavorare nel settore, certamente la prossima estate mi piacerebbe tornare impegnato attivamente. Vedremo…”.

E se con la memoria si indica anche il cambiamento cittadino avvenuto in centro, “il Covid uno dei momenti più particolari ed emotivi, ma anche, ripeto, le clientele che negli anni si sono alternate così come i molti stranieri che si sono via via integrati nel tessuto sociale cittadino”.

Infine il ringraziamento ai savonesi che in tanti anni hanno scelto “Spizzy” e apprezzato le sue svariate pizze e il suo servizio: “Grazie davvero a tutti” conclude.