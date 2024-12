Ultimi “botti” di mercato dell’anno: a Millesimo torna Quinonez, il Mallare accoglie Domeniconi

Ultime notizie del 2024. In Promozione, il Millesimo ha annunciato il ritorno dell’attaccante Quinonez, protagonista del salto di categoria della scorsa stagione. L’attaccante ha giocato nella prima parte di stagione con i colori del Bragno. Scendendo in Prima Categoria, il Mallare ha reso noto l’innesto del classe 2005 Matteo Domeniconi, centrocampista difensivo anch’egli in uscita dal Bragno. In Serie D, foto ufficiale per il portiere della Cairese Thomas Zanon. Il giocatore ha esordito nel pareggio 0 a 0 contro il Ligorna.

Il comunicato della Cairese

L’ A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare l’ingaggio del portiere, classe 2005, Thomas Zanon.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha già collezionato esperienze in Serie D con le maglie di Adriese, Mori S.Stefano e Chions.

Il comunicato del Millesimo

Chiudiamo questo stupendo 2024 con una bellissima notizia, il ritorno di Patrick Quinonez!