Turismo, Liguria regina del lusso alla 23esima edizione dell’International Luxury Travel Market a Cannes

Liguria. Boutique hotel, dimore storiche e resort di lusso: alla ventitreesima edizione dell’ILTM, l’International Luxury Travel Market di Cannes, la Liguria si conferma tra le protagoniste del turismo d’élite grazie a un’offerta che spazia da Ponente a Levante, dall’entroterra alla costa. Frequentato da oltre cinquemila visitatori professionali provenienti da tutto il mondo, l’ILTM rappresenta una delle più importanti vetrine globali per il turismo luxury.

Con uno stand all’interno dell’area ENIT al Palais des Festivals et des Congrès, Regione Liguria si presenta attraverso dieci operatori selezionati, rappresentativi del meglio dell’ospitalità ligure. Ogni partecipante ha già in agenda fino a cinquanta appuntamenti prefissati con buyer internazionali e travel advisor, a conferma del grande interesse un’offerta che punta sulla qualità e su una forte connessione con il territorio.

“La presenza della Regione Liguria all’ILTM di Cannes è il primo appuntamento che mi vede coinvolto come nuovo assessore al Turismo, e questo mi inorgoglisce perché il salone francese è tra i più importanti e prestigiosi del settore. Quest’anno nello stand della Regione sono ospitate dieci tra le strutture ricettive più lussuose del nostro territorio, a conferma del fatto che da Ponente a Levante la qualità dell’offerta della Liguria è di prim’ordine e può rivolgersi con competitività anche ai turisti più esigenti”, dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Le immagini proposte, dalla spiaggia di Varigotti al fascino senza tempo di Portofino, sono solo una delle tappe del racconto visivo del territorio offerte nello stand. Dai borghi alle dimore storiche, fino alle località balneari e agli hotel di charme, la Liguria si propone a Cannes come meta ideale per chi cerca esperienze esclusive immerse nella bellezza naturale e culturale. Gli operatori hanno infatti avuto modo di presentare non solo le eccellenze dell’ospitalità, ma anche le esperienze uniche legate alla cultura e all’enogastronomia locale, elementi chiave per attrarre un pubblico sempre più esigente e consapevole, alla ricerca di connessioni profonde con l’essenza dei luoghi in cui sceglie di soggiornare.

Gli operatori presenti all’interno dello stand di Regione Liguria, tutte strutture ricettive da quattro e cinque stelle, sono:

1) Sublimis Boutique Hotel Camogli – Adults Only

2) Grand Hotel Torre Fara – Hotel Miramare Spa

3) Villas Retreats

4) Grand Hotel Savoia Genova

5) La Meridiana Relais & Chateaux

6) Il Leccio Luxury Resort

7) Capitolo Riviera

8) Grand Hotel Alassio Beach & SPA

9) Hotel Vis à Vis – Portofino Coast

10) Royal Hotel Sanremo