Trofeo Laigueglia, sarà il GS Emilia ad organizzare la 62ª edizione

Laigueglia. Sarà il GS Emilia, coordinato da Adriano Amici, ad organizzare la 62ª edizione del Trofeo Laigueglia. La corsa che, come da tradizione, aprirà la stagione del ciclismo in Italia, si disputerà mercoledì 5 marzo 2025.

Proprio in questi giorni il Comune laiguegliese, uno dei Borghi più belli d’Italia, ha siglato l’intesa con il gruppo sportivo emiliano per l’organizzazione della manifestazione che inaugura la stagione agonistica del ciclismo professionistico.

Soddisfazione è stata espressa dal patron di GS Emilia Adriano Amici: «Per il nostro staff è un gradito ritorno a Laigueglia dopo due anni di assenza. Abbiamo organizzato per nove edizioni il Trofeo Laigueglia. L’appuntamento fissato per il 2025 prevede la partecipazione di molte squadre di livello che daranno vita ad una corsa interessante».

Altrettanto soddisfatto il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi: «Il Trofeo Laigueglia rappresenta un appuntamento di prim’ordine per il nostro borgo non solo per la partecipazione di corridori di fama nazionale e internazionale, ma anche per un ritorno di immagine, attraverso i media, di altissimo livello. L’Amministrazione Comunale ha affidato l’organizzazione tecnica dell’evento ad un gruppo altamente qualificato e affiatatissimo di professionisti che lavorano tutto l’anno per realizzare questa corsa fantastica che ogni anno appassiona migliaia di tifosi al seguito delle squadre partecipanti. Il Comune ringrazia Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo e tutto il suo staff che inviteremo a Laigueglia durante la manifestazione che promette un entusiasmante inizio di stagione agonistica».

La 62ª edizione della corsa, infatti, rappresenta da sempre un “test” imprescindibile in vista delle grandi classiche del ciclismo come la “Milano-Sanremo”. I nomi che hanno partecipato alla corsa sono tutti grandissimi campioni. Hanno firmato la piastrella del Muretto dei Ciclisti, una collezione di piastrelle fortemente voluta dal compianto Bruno Zanoni. Testimonia da tempo la passione per il ciclismo e raccoglie le firme di tutti i vincitori del Trofeo Laigueglia e dei grandi campioni che sono passati dal borgo marinaro. Tra questi cui Ballan, Pozzato, Merckx, Armstrong, Nibali.

L’ultima edizione è stata vinta dal corridore francese Lenny Martinez, stella della Groupama Fdj che negli ultimi chilometri aveva staccato i compagni di fuga Andrea Vendrame, Juan Ayuso, Christian Scaroni, Jan Christen, Darren Rafferty e Louis Barrè. E anche per l’edizione 2025 ci si aspetta un’altra grande corsa al cardiopalma tra il blu del mare laiguegliese, premiato negli ultimi due anni con la Bandiera Blu della Fee, e il verde dell’entroterra.