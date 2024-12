Tris del Pontelungo al Millesimo e secondo posto in solitaria, Zanardini: “Classifica bella ma pensiamo a noi stessi”

Albenga. “Abbiamo fatto molto bene, la partita che dovevamo fare contro una squadra tosta, fisica, che ha qualità. Non gli abbiamo dato spazio e al momento giusto siamo riusciti a colpirli e a cercare di gestire la partita nel modo migliore“. Questo l’inizio del commento post partita di mister Fabio Zanardini al termine della sfida del suo Pontelungo che ha battuto 3-0 il Millesimo. I granata si trovano al secondo posto in solitario a quota 22 punti.

“I ragazzi avevano una grande voglia di rivalsa da domenica scorsa perché, tra virgolette, avevamo subito una piccola ingiustizia – prosegue -. Oggi hanno riversato sul campo tutta la rabbia che hanno accumulato in settimana perché comunque non si sentivano sconfitti. La classifica è bella ma noi continuiamo a guardare noi stessi e a cercare di fare il meglio possibile e ripetere quello che abbiamo fatto lo scorso anno“.

Tante alternative per il tecnico ingauno: “Noi siamo comunque una rosa ampia. Oggi ha giocato in mezzo al campo Pollero, che è la seconda presenza dal primo minuto, ha fatto molto bene finché ne ha avuto. È la dimostrazione che i ragazzi si allenano in modo serio, che è un gruppo unito, che io ho solo l’imbarazzo della scelta e sono ragazzi intelligenti quindi sanno che il loro spazio lo troveranno sempre. Abbiamo qualità, ho i cambi, chiedo tanto perché chiedo tanto ai quattro davanti, ne cambio sempre almeno due. Questa è la nostra forza, quindi finché riesco ad avere i cambi riusciamo anche comunque a fare fatica nel modo giusto”.