Treni, secondo guasto in poche ore: malfunzionamento tra Savona e Varazze. Ritardi fino a 150 minuti

Agg. ore 12.40. La circolazione dei treni è tornata regolare dalle 12.30 dopo il ripristino dei guasti che si sono verificati in stazione a Savona e tra il capoluogo e Varazze.

I treni intercity e regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti.

Savona. Non c’è pace per i pendolari. Nel giro di poche ore sono già due guasti sulla linea ferroviaria. Il sito di Trenitalia segnala un malfunzionamento tra Savona e Varazze.

E’ in corso l’intervento dei tenici per risolvere anche questo problema.

Alle prime ore di questa mattina erano già al lavoro per ripristinare il guasto alla linea elettrica nella stazione di Savona (la circolazione è rimasta sospesa per 5 ore per poi riprendere con forti rallentamenti dalle 10).

A causa del guasto di questa mattina sono stati registrati forti ritardi (fino a 230 minuti) sulla linea Genova-Ventimiglia con variazioni di percorso e soppressioni.

Questi sono i treni coinvolti: intercity 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:08): il treno ha registrato un ritardo di 290 minuti; intercity 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (13:03), intercity 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (13:17), intercity 1549 Milano Centrale (10:05) – Savona (12:38).