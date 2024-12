Treni in ritardo, i sindaci della linea Savona-Torino sul piede di guerra: protesta anche in Valbormida

Valbormida. I sindaci dei Comuni della tratta ferroviaria Savona-Torino si uniscono ai pendolari per protestare contro gli ormai quotidiani ritardi dei treni e gli innumerevoli disagi degli utenti. L’iniziativa è stata lanciata dal presidente della Provincia di Cuneo, e sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dal primo cittadino di Ceva, Fabio Mottinelli che, tramite una lettera, hanno invitato i “colleghi” dei Comuni sede di stazione a partecipare a una azione dimostrativa contro i disservizi ferroviari di Trenitalia a fianco dei pendolari.

Anche la Valbormida ligure parteciperà per dare un messaggio di vicinanza a chi, spesso, è alle prese con un disservizio non più accettabile. “Credo che sia giusto essere presenti per far sentire la nostra voce – sottolinea il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro – Dal nostro comprensorio partono decine di studenti e lavoratori per il Piemonte, abbiamo numerosi iscritti agli istituti superiori di Mondovì e tanti universitari, nonchè parecchi lavoratori che quotidianamente rischiano di timbrare il cartellino in ritardo. Ma non solo. Spesso i treni più affollati hanno poche carrozze e i pendolari devono anche viaggiare in piedi. E’ ora di farci considerare di più. Sarò alla stazione di San Giuseppe il 4 dicembre sul binario dove parte il treno delle 6.31. Spero ci siano altri miei “colleghi” della Valbormida ligure”.

Questa la lettera inviata dai promotori dell’iniziativa. “Vi scriviamo per condividere la preoccupazione sui disservizi che ormai quasi quotidianamente colpiscono il trasporto ferroviario del nostro territorio. I conseguenti disagi per i cittadini ci sono testimoniati sia dalle sempre più frequenti segnalazioni ai nostri uffici sia dalla stampa locale. Al fine di esprimere la nostra vicinanza alle persone che vivono questa situazione di oggettiva difficoltà per la loro vita quotidiana e lavorativa, ma soprattutto per dare un segnale chiaro e preciso di protesta e chiedere interventi tempestivi che portino a risolvere la problematica, vi invitiamo a partecipare a un’azione condivisa da realizzarsi nei Comuni che sono sede di stazione ferroviaria lungo la linea Torino-Savona. L’iniziativa prevede che, in data mercoledì 4 dicembre, nella fascia oraria mattutina in cui la presenza di pendolari è maggiore, dalle 6.30 alle 7.30, il sindaco sia presente nella propria stazione al fine di raccogliere il disagio dei passeggeri per poi farsene portavoce negli ambiti competenti”.