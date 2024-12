Liguria. Rimborso automatico per chi acquista un biglietto del treno in modalità elettronica: è la principale novità che Trenitalia ha in serbo per i viaggiatori con il nuovo anno, un iter facilitato con cui l’azienda punta a mitigare i disagi (e i malumori) causati dai cantieri e guasti. Soprattutto dopo un 2024 costellato di problemi.

Dal primo gennaio 2025, partendo dai treni regionali, verrà dunque istituito un nuovo sistema completamente automatico per l’erogazione del rimborso in caso di ritardo, valido però solo per chi sceglie di acquistare il biglietto elettronico e pagarlo con carta di debito, carta di credito o altri metodi digitali.

Il rimborso automatico scatta in caso di ritardo di almeno 60 minuti, e l’accredito avverrà, entro 30 giorni dal viaggio, sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto. Per i biglietti cartacei resta invece in vigore la procedura tradizionale, che prevede la compilazione di un modulo da parte del viaggiatore e la richiesta di rimborso.

Stando al piano strategico da oltre cento miliardi che il Gruppo Fs ha stilato per il 2025-2029, nei prossimi anni entreranno in servizio 46 nuovi treni Alta Velocità Frecciarossa 1000 e 145 nuovi treni destinati al traffico regionale. Entro il 2027 il numero di nuovi convogli dovrebbe superare quota 700 fra treni elettrici a doppio piano, monopiano e ibridi.

Stop ai treni tra Cogoleto e Voltri dal 2 gennaio

Agli investimenti sulla flotta si aggiungono quelli sulle infrastrutture, con conseguenti inevitabili disagi per chi viaggia. In concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario invernale, in Liguria si inizia già i primi giorni del 2025: dalla notte tra il 2 e il 3 gennaio la circolazione dei treni regionali e degli Intercity sarà modificata per i lavori infrastrutturali di realizzazione del nuovo nodo di Genova, con la chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Voltri sino alle 4 del 7 gennaio e di nuovo dalle ore 00:01 dell’11 gennaio alle 22:30 del 12 gennaio 2025.

I treni Intercity delle relazioni Ventimiglia – Milano/Roma e Savona – Milano/Torino e viceversa potranno essere effettuati con nuovo numero, subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona o Ventimiglia. Il treno Intercity 518 Roma Termini – Ventimiglia subirà variazioni anche nelle giornate dell’1 e del 10 gennaio.

I regionali subiranno variazioni di orario anche con anticipi, e saranno cancellati totalmente o parzialmente tra Savona e Genova o Cogoleto e Genova. Le modifiche alla circolazione possono interessare anche treni circolanti immediatamente prima o dopo l’orario programmato dei lavori.