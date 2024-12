Tre punti sotto l’albero per il Savona, il ds Barone: “La società fa il possibile per vincere il campionato”

Savona. È un Natale che sorride al Savona. Gli Striscioni battono la Letimbro e accorciano rispetto alla vetta, ora distante quattro punti. Rignanese, Nicolò Piu e Cherkez i protagonisti del successo per 1-3 che prolunga l’imbattibilità dei biancoblù. L’ultima sconfitta, infatti, è arrivata il 3 novembre. La partita è stata commentata dal direttore sportivo Alessio Barone: “È stata una giornata positiva, visti anche i risultati delle dirette concorrenti. Abbiamo giocato bene, ma dobbiamo essere più cinici e chiudere prima le partite. Il bilancio fino ad ora è positivo: la squadra è giovane e con il tempo abbiamo trovato continuità e gioco. Ci sono ancora due partite per finire il girone d’andata, sono due scontri diretti quindi ci serviranno a capire meglio la situazione“.

Come ha detto il ds, i risultati delle avversarie hanno favorito la marcia del Savona. Tra Masone e Olimpic è finita 0-0 e anche il Multedo ha lasciato per strada due punti. “Questo turno – commenta Barone – fa capire che il campionato non è facile, il Multedo ha pareggiato con la Vecchiaudace. Anche la Letimbro stessa è una squadra diversa rispetto all’inizio, sono organizzati”.

Insomma, il Savona arriva al 2025 con stimoli e ambizioni rinnovate. Per la squadra biancoblù sarà importantissimo cominciare il nuovo anno con il piede giusto, nello scontro diretto di domenica prossima contro la Campese. Perché, nonostante le difficoltà di inizio stagione, l’obiettivo rimane arrivare in cima alla classifica. Afferma infatti Barone: “La società vuole fare quanto possibile per vincere il campionato. C’era da intervenire in qualche ruolo e abbiamo fatto delle operazioni importanti“.