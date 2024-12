Traffico in A10, una settimana da bollino verde secondo i dati di Autostrade per l’Italia

Savona. Settimana da “Bollino verde” sulla A10 secondo la cronotabella fornita da Autostrade per l’Italia in merito ai tempi di percorrenza previsti, sia in direzione Genova sia verso Savona. Sarà davvero così, cioè i prossimi giorni saranno davvero più facili per chi viaggia in Liguria, spesso imbottigliato in lunghe code?

Naturalmente i dati per le singole giornate della settimana dal 16 al 22 dicembre, elaborati dal 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, sono valutati al netto di eventi non prevedibili, quindi solo sulla base dei cantieri presenti.

Qualche criticità in più è prevista sulla A7, nel tratto tra il capoluogo ligure e Serravalle, mentre è già da bollino rosso la A26, da Genova Voltri in direzione Gravellona Toce.

Nella settimana che sta per concludersi il bilancio non è stato affatto positivo per quanto riguarda i tratti autostradali liguri. Pochi giorni fa, infatti, un uomo ha perso la vita ad Imperia dopo uno scontro tra due mezzi in galleria e il traffico è rimasto paralizzato per ore.

Sulla A6 Torino-Savona, invece, il tratto tra gli svincoli di Millesimo e Altare sarà chiuso in direzione Savona dalle ore 22 fino alle ore 6 per tutti i giorni feriali della prossima settimana. Anche il tratto tra gli svincoli di Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino sarà chiuso in direzione Torino dalle ore 22 alle 6 fino al 19 dicembre.