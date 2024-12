Tpl Linea: 10mila lettere di sollecito per le sanzioni non pagate, poi la trasmissione all’Agenzia delle Entrate

Savona. Con il mese di dicembre, TPL Linea, nell’ambito delle diverse azioni previste dal progetto Socrate, invierà 10 mila lettere di sollecito per le sanzioni riscontrate nelle ispezioni sui bus di linea del savonese nei periodi fino al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, si tratta della prima tranche di ultimo avviso ai trasgressori (prima della trasmissione all’Agenzia delle Entrate) per le irregolarità riscontrate dal team di controllori dell’azienda di trasporto.

“Oltre a quanto già sanzionato e riscosso grazie ai controlli mirati sui nostri autobus, i solleciti in questione rientrano nella procedura prevista in caso di mancato pagamento di vecchie sanzioni pregresse, ricordando che successivamente è previsto un intervento diretto dell’Agenzia delle Entrate, con ulteriori aggravi per quanti non hanno ancora regolarizzato la loro posizione”, ha evidenziato il direttore generale di TPL Linea Giampaolo Rossi.

“Per questo auspichiamo che i solleciti possano trovare riscontro e quindi evitare ulteriori azioni sanzionatorie” ha concluso il dg dell’azienda di trasporto savonese.