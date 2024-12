Tornano il Presepe Vivente di Roccavignale e la Fiera del Cappone a Cairo, ma anche tanti eventi a tema natalizio: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. A Roccavignale torna l’attesissimo appuntamento con il Presepe Vivente in frazione Strada, mentre a Cairo c’è il tradizionale appuntamento con la Fiera del Cappone e a Pietra Ligure il Confuoco, ma nell’ultimo weekend prima di Natale saranno tantissimi gli appuntamenti a tema in tanti Comuni del savonese come Loano, Albenga, Andora e Finale Ligure. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

TORNA IL PRESEPE VIVENTE DI ROCCAVIGNALE

Il Presepe Vivente di Roccavignale si prepara anche quest’anno a intrattenere il pubblico presente non solo con la Sacra Rappresentazione, il cui inizio è previsto per le 21,30, ma anche con una serie di spettacoli che animeranno il borgo di frazione Strada fin dalle 19 nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre. Confermato il collegamento da Millesimo per tutte e tre le serate e il pullman da Savona per la serata del 23 dicembre, la novità è rappresentata dalla collaborazione tra la Pro Loco di Roccavignale e l’Associazione Storicbus – Museo dell’Autobus Italiano della Spezia, che consentirà di svolgere questi servizi a bordo di corriere d’epoca anni ’60 e ’70, promuovendo la cultura del motorismo storico.

A CAIRO IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO CON LA FIERA DEL CAPPONE

Domenica 22 dicembre Cairo Montenotte dalle 8 alle 19 in corso Mazzini, Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi torna l’appuntamento con la tradizionale Fiera del cappone. Per l’occasione ci sarà anche un mercatino in piazza della Vittoria ed i negozi saranno aperti. L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

A PIETRA IL CONFUOCO E LA PRMEIAZIONE DEL PIETRESE DELL’ANNO

Domenica 22 dicembre a Pietra Ligure tornano la suggestiva cerimonia del Confuoco (U Cunfögu) e l’assegnazione del premio “Pietrese dell’anno”, accompagnati dal consueto programma di appuntamenti, che, da decenni, segnano la domenica prenatalizia pietrese. Come da tradizione, la cerimonia del Confuoco sarà preceduta, a partire dalle ore 16.00 al Cinema Teatro comunale Guido Moretti, dalle poesie e dai canti natalizi dei bambini delle scuole elementari che faranno da cornice alla consegna del Premio “Pietrese dell’Anno” e dal suggestivo corteo storico del Gruppo storico “Jus Tenens” per le vie del centro che accompagnerà, sulle note della Filarmonica Guido Moretti 1518, il Sindaco e il neo “Pietrese dell’anno” in piazza La Pietra per l’accensione del grande falò.

Per l’anno 2024, la Giunta comunale, con delibera n. 145 del 10/12/2024 ha deciso di conferire il premio “Pietrese dell’Anno” al dott. Luca Josi. Come da antica usanza, alle ore 17.00, il Sindaco accenderà il ceppo d’alloro (oibâ) nella cornice di piazza La Pietra (Ciàssa Véggia), nel centro storico di Pietra Ligure, rinnovando quell’antico rito che dal 1385, anno in cui Pietra Ligure entrò a far parte della Repubblica di Genova, è occasione per i pietresi di ringraziamento e di omaggio alle autorità, oltreché di scambio degli auguri.

LOANO CHRISTMAS: TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

A Loano è aperto il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Sabato 21 dicembre alle 21 nell’oratorio della confraternita dei Disciplinanti Bianchi concerto di musica sacra e gospel con l’ensemble “I Vocalisti”.

Domenica 22 dicembre alle 17 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà la presentazione di “E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare, mano nella mano” di Valentina Mastroianni (DeAgostini). Dialoga con l’autrice Graziella Frasca Gallo.

Sempre domenica 22 dicembre alle 21 nella parrocchia di Santa Maria Immacolata concerto di musica sacra a cura dell’Associazione Musicale Loanese.

Fino al 23 dicembre le attività dei “caruggetti orbi” daranno vita a “L’Avvento nei caruggetti orbi”. Ogni giorno fino alla vigilia di Natale i commercianti dei “vicoli” loanesi lanceranno (tramite social network) una piccola sfida pubblica e doneranno un regalo a chi, per primo, la raccoglierà e vincerà.

ALBENGA SI ILLUMINA PER NATALE

Anche quest’anno il Natale di Albenga stupirà grandi e piccini attirando visitatori da vicino e da lontano. “Albenga s’illumina d’immenso” è diventato uno degli appuntamenti più attesi di Albenga entrando di diritto tra gli eventi più belli non solo della provincia di Savona, ma di tutta la Liguria.

Sabato 21 dicembre

– tutto il giorno Palazzo Oddo – 3° piano Mostra “Be my voice – un diario per Gaza”. A cura dell’Ass. Liguria Palestina

– dalle 16.00 alle 17.30 Centro storico Street Band natalizia per le vie cittadine della banda N.S. di Pontelungo

– dalle 15.00 Piazza San Michele Babbo Natale dei Vigili del Fuoco

-dalle 15.00 alle 23.00 Palamarco cerimonia per l’accoglienza della luce della pace

Domenica 22 dicembre

– dalle 8.00 alle 11.00 Piazza San Michele cerimonia per la fratellanza tra i popoli. A cura di Agesci gruppo Albenga 1

Castagnata degli Alpini

– dalle 11.00 alle 20.00 Piazza del Popolo Castagnata degli Alpini. A cura dell’Ass. Alpini – sezione di Albenga

– tutto il giorno Viale Martiri della Libertà Mercatino dell’antiquariato. A cura dell’ass. Tra Le Torri

– dalle 16.00 alle 17.30 Centro storico Street Band natalizia per le vie cittadine della banda G, Verdi

– ore 21.00 cattedrale di San Michele concerto della Corale musico vocale Ingaunia E. Marcelli

ALLA UBIK INCONTRO CON EMANULE DABBONO

Sabato 21 dicembre, alle ore 18, alla libreria Ubik di Savona incontro con il cantautore e scrittore Emanule Dabbono e presentazione del romanzo “Gli spaesati” (Pathos Edizioni). Introduce Marco Berbaldi. Una settimana a Natale ’77 alla casa di cure psichiatriche Pratozanino, sulle alture genovesi, quando Paul Ramon, un eccentrico quanto acuto paziente bloccato su una sedia a rotelle, pensa che la sua permanenza lì possa bastare. L’arrivo in struttura della ribelle Giovanna cambierà totalmente gli equilibri tra i pazienti che Paul definisce la banda degli Spaesati.

Avrà bisogno dell’aiuto di ognuno di loro per scoprire che c’è un tempo per il coraggio e un tempo per l’amore. Il ragazzo col buco nel petto, il pugile sordo, il becchino che si crede in affari con Dio e una carrellata di altri personaggi speciali ai quali è difficile non affezionarsi, conducono le danze di un viaggio nella salute mentale dai risvolti tragicomici, ma che cambierà le loro vite per sempre.

ANDORA SI ACCENDE PER GLI EVENTI DI NATALE

Il Comune di Andora ha presentato il calendario completo degli appuntamenti natalizi che saranno tutti ad ingresso libero.

VIA AL PROGRAMMA NATALIZIO DI FINALE

Avvolgerà per un mese intero tutti i rioni di Finale Ligure la magica atmosfera del Natale, con un ricchissimo calendario di eventi e iniziative pronte a coinvolgere tra luci, addobbi e momenti di pura emozione i cittadini e i sempre numerosi visitatori della perla della Riviera Ligure di Ponente. Dalla vigilia dell’Immacolata all’Epifania, in tutta la città oltre 40 eventi, distribuiti tra concerti, mercatini, spettacoli teatrali, manifestazioni per bambini e momenti dedicati alla tradizione, spaziando dall’arte alla musica, e per ogni età.

Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 14:30, i più piccoli saranno i protagonisti de “La sfida degli Elfi di Natale”, un gioco itinerante per le vie di Finalmarina dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, realizzato in collaborazione di associazioni finalesi e dei commercianti. Alle ore 21, nella suggestiva cornice della Basilica di San Biagio, la BRG Orchestra offrirà un emozionante concerto natalizio ad ingresso libero.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO IN SCENA “IL CORNUTO IMMAGINARIO”

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 21 dicembre, alle 21, andrà in scena “Il cornuto immaginario” da Molière, con adattamento e regia di Enrico Bonavera, con traduzione di Francesco Origo. Lo spettacolo è della Libera Compagnia Teatro Sacco con Guglielmo Bonaccorti – Sandro Battaglino – Susj Borello – Antonio Carlucci – Alessio Dalmazzone – Manuela Salviati.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Si accende il periodo natalizio e delle festività e Asinolla, il parconatura di Pietra Ligure, prepara un altro weekend all’insegna di natura, animali e divertimento in famiglia e in compagnia.

SABATO 21 DICEMBRE alle ore 10.00 in compagnia del nostro staff per una VISITA GUIDATA DEL PARCO; alle ore 10 e 30 il LABORATORIO NATALIZIO, mentre nel pomeriggio alle ore 14.00 A CAVALLO CON MAMMA E PAPA’ – lezioni di #Equitazione e passeggiate nella natura per adulti e bambini.

DOMENICA 22 DICEMBRE alle ore 10 nuova tappa del LABORATORIO NATALIZIO, alle ore 11 un EQUINO IN FAMIGLIA… Dalle 14, invece, torna il mini #trekking con gli amici asinelli.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

