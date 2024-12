Torna la “Customer Satisfaction” per utenza e viaggiatori di TPL Linea

Savona. Partirà martedì 10 dicembre la “Customer Satisfaction” di TPL Linea, con il via al monitoraggio sulla soddisfazione della clientela nel savonese relativa al servizio di trasporto pubblico locale. L’attività sarà svolta mediante interviste “face to face” e indagini personali che prevedono un questionario ad hoc rivolto ai viaggiatori.

Il personale incaricato in campo sarà munito di tesserino nominativo di riconoscimento.

La nuova rilevazione avviata da TPL Linea non ha alcuna finalità di natura commerciale e verrà effettuata in forma assolutamente anonima: richiede davvero pochi secondi per le risposte.

Ecco le linee che saranno maggiormente interessate dalla “Customer Satisfaction”: LINEE URBANE – linea 1, linea 1/, linea 2 – 2/, linea 3, linea 4 – 4/, linea 5, linea 6, linea 6/, linea 7, linea 7/, linea 9 e linea 15

LINEE EXTRA-URBANE – linea 70 Circolare Albenga e 72 Albenga – Villanova; linea 80 e 81 circolare Loano – Boissano – Toirano – Balestrino; linea 83 Loano – Giustenice / linea 86 Pietra – Magliolo; Linea 40/ Savona Finale (1 tratto); linea 40 Finale – Andora (2 tratto); linea 61 Savona – Cairo Montenotte; linea 58 Savona – Millesimo; linea 30 Savona – Varazze.

TPL Linea invita ancora una volta la sua clientela alla massima partecipazione e collaborazione: “Vogliamo proseguire il percorso di fidelizzazione e vicinanza con la nostra clientela, in quanto conoscere il loro giudizio sulla qualità e funzionalità del trasporto pubblico locale è essenziale per la nostra azienda” affermano il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale Giampaolo Rossi.

“Vogliamo sempre di più conoscere le nostre carenze e porvi rimedio, come altrettanto consolidare i punti già ottimali. Da queste indicazioni l’impegno per il 2025 è di migliorare il servizio e capire meglio le azioni da mettere in campo con maggiore priorità. In questo modo contiamo di implementare il feeling con i nostri viaggiatori” concludono i vertici di TPL Linea.