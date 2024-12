Toirano, dalla Soprintendenza via libera al restauro dell’oratorio di Barescione: i lavori finanziati grazie alla Sagra di San Rocco

Toirano. La notizia era attesa da tempo e, come capita solo nelle belle storie, è arrivata alla vigilia di Natale. Proprio nei giorni scorsi, infatti, la parrocchia di Toirano ha ricevuto da parte della Soprintendenza il nulla osta autorizzativo per il restauro conservativo della facciata esterna dell’oratorio dei Santi Pietro e Rocco di località Barescione.

“L’esito positivo del parere della Soprintendenza è solo una delle ultime tappe di un percorso che parte da lontano – racconta Davide Bruzzone, presidente dell’Associazione di San Rocco – La Sagra di San Rocco era, anni fa, una delle feste più grandi e apprezzate della Liguria. Poi, per vari motivi, non si svolse più per molto tempo. Poi nel 2014, visto il continuo deterioramento della facciata dell’oratorio, venne l’idea di riprendere la sagra per reperire risorse da destinare al restauro”.

“Partimmo con molto coraggio e qualche paura ma da allora ogni agosto, con la forza di un gruppo di volontari che amano la loro borgata, la festa è cresciuta e migliorata di anno in anno e ha consentito alla nostra associazione di accantonare una cifra più che sufficiente per finanziare interamente il progetto del restauro ed eventuali opere migliorative”.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno aiutato – conclude Davide Bruzzone – Oggi possiamo dire di aver raggiunto il nostro bellissimo obbiettivo che, sono sicuro, rivaluterà tutta la borgata. Ma non ci fermeremo qui. Grazie al valore dei nostri volontari, al loro attaccamento al paese, alla proficua collaborazione con la parrocchia di San Martino vorremmo proseguire nella riqualificazione di Barescione e magari il prossimo 16 agosto, in occasione dei festeggiamenti 2025, comunicheremo il prossimo progetto che vorremmo realizzare”.