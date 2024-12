Tamponamento tra auto a Stella, quattro persone ferite

Stella. Tamponamento tra due vetture intorno alle 13 in località Vetriera, poco prima dello svincolo per salire a Gameragna, in direzione del comune dell’entroterra.

Nell’impatto tra i mezzi quattro persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve.

Sul posto si sono immediatamente recate quattro ambulanze, tre della Croce d’Oro di Albissola Marina e una della Croce Rossa di Varazze per prestare i primi soccorsi, coordinate dal personale sanitario del 118. Presente anche l’automedica.

I feriti sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.