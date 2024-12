Liguria. Giornata alquanto difficile, quella di Santo Stefano, per chi si è messo in viaggio sull’autostrada A26. Un incidente avvenuto tra Masone e Ovada ha infatti paralizzato il traffico, causando code fino a 7 chilometri.

L’incidente, un tamponamento che ha coinvolto diverse auto, è avvenuto al chilometro 22 in direzione Gravellona Toce, nella galleria Montà.



Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e i soccorsi sanitari. Nessuno è rimasto ferito, ma l’attesa per gli automobilisti è stata interminabile, complice il traffico composto da persone che, in questa giornata di festa, si sono spostate per pranzo per raggiungere amici e parenti.

Il traffico ha iniziato a tornare lentamente alla normalità intorno alle 14.