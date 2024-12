Taekwondo, a Quiliano ritorna la Junior Cup con 620 atleti in gara

Quiliano. Oltre 620 atleti, 11 regioni e partecipanti da San Marino e Francia si sfideranno sabato 14 e domenica 15 dicembre al palasport di Quiliano nell’annuale Junior Cup di taekwondo, gara di combattimento organizzata dall’Olimpia Savona divenuta ormai un appuntamento fisso nel calendario nazionale.

Come ogni anno, la società del maestro Giovanni Caddeo ospiterà i migliori atleti della Liguria, oltre a quelli provenienti da Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Trentino Alto Adige, a dimostrazione del grande appeal che l’evento ha saputo raggiungere negli anni.

Nella mattinata di sabato 14 si sfideranno le categorie giovanili, dai 6 ai 19 anni, poi nel pomeriggio spazio ai senior, con lo spettacolo delle cinture nere. Domenica, invece, spazio agli under 15 e agli juniores.

Per l’Olimpia padrona di casa in gara ben 25 atleti (terza società più rappresentata in gara) e speranze riposte soprattutto in Sofia Ciarlo, Olivia Cuvato, e Martina Milioti, già medagliati a livello nazionale nelle passate stagioni.

Le gare inizieranno alle ore 9; ingresso gratuito al pubblico.