Stelle di Natale Ail, ecco dove trovarle a Finale Ligure

Finale Ligure. La sezione “Daniele Ghione” di Finale Ligure dell’Associazione Nazionale Carabinieri comunica che le Stelle di Natale Ail 2024 saranno disponibili in distribuzione presso diverse attività della città.

In particolare si potranno trovare presso: Ferramenta 4 Canti e Centro Chiavi, Profumerie Pons (Marina e Pia), Gioielleria Bragagni Valter, Ottica Ottobelli, Manu Finalborgo, Agenzia Immobiliare Pertica, Bar Vela (davanti alla caserma dei carabinieri, La Bottega del Pedro in via Barrili 31.

“Sabato 7 e domenica dicembre saremo presenti davanti al comune di Finale Ligure in via Pertica dalle 10 alle 18”, dicono dall’associazione.