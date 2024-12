Stella San Martino. I rintocchi della campana scendono dal campanile della chiesa. Raggiungono le case di questa cartolina antica che mantiene inalterato il suo fascino. San Martino e il suo Presepe.

Prima nel cuore del centro storico, ora in un locale vicino alla parrocchia. Sono stati due amici, una ventina di anni fa, ad allestire questa Betlemme in paese, poi il gruppo negli anni è cresciuto e oggi sono in cinque. Ognuno con il suo ruolo.

Marino con passione e pazienza scolpisce la pietra e realizza queste miniature di vecchie case, tipiche del nostro entroterra ligure. Le progetta e le costruisce.

Poi Angelo e la sua dedizione per l’arte. È lui che compone artigianalmente le statuine che ogni anno si arricchiscono e vengono adattate alla nuova ambientazione.

Un Presepe che cresce ogni Natale. Ai due compaesani, nel tempo, si sono uniti Pierpaolo, Guido e Romeo che si occupano tecnicamente delle strutture, delle ambientazioni e dei portali che introducono al Presepe di San Martino intagliando legno e programmando giochi, sincronizzazioni e automazioni di luci e meccanismi, cercando effetti luminosi per animare e vivacizzare ogni anno la nuova ambientazione.

guarda tutte le foto 12



Una visita al Presepe di San Martino a Stella

Cinque amici, un presepe da visitare. Per la particolarità dei dettagli, la cura, la bellezza nel suo insieme. Le case liguri, i panni stesi, la processione, la Natività, le persone che si incontrano, il ruscello, gli animali. Scene di vita con il fascino del passato. Le luci che si accendono. Un paesaggio che traduce la passione per le tradizioni da rispettare.

Frutto dell’amicizia e dell’aggregazione, di un gruppo di persone che ogni anno si riunisce per dar vita a questo rinnovato presepe dove idee, materiali e mano d’opera sono interamente a ideate e realizzate a San Martino grazie a volontari.

Si può ammirare ogni giorno, fino all’Epifania, dalle 17 alle 20. Il sabato e festivi dalle 9 alle 20.