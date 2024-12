Danni alluvione, PD: “La Regione acceleri”. Bucci possibile commissario per l’emergenza

Liguria. “Occorre accelerare l’iter per la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali di settembre e ottobre ’24 poiché i numerosi Comuni coinvolti vedono un’esposizione finanziaria stellare per affrontare gli interventi indifferibili e urgenti per sanare le ferite sul proprio territorio”.

Così la vicecapogruppo PD in Regione Katia Piccardo, che oggi ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale al presidente Bucci e all’assessore Giampedrone.

“Ancora una volta il maltempo ha messo in ginocchio la nostra regione che si caratterizza per una fragilità devastante, ho colto l’occasione per sollecitare con forza l’impegno della Giunta regionale a investire maggiori risorse per la manutenzione ordinaria che può mettere i territori al riparo dai disastri, con particolare attenzione alla pulizia ed al taglio della vegetazione di corsi d’acqua anche minori, tra cui rivi ed affluenti secondari e non soltanto dei torrenti principali”, aggiunge Piccardo.

“Ieri il presidente Bucci è stato in visita in Val Bormida, corretto essere vicino ai territori, ricordiamo però che sono numerosi i Comuni liguri colpiti a più riprese dal maltempo e che attendono risposte sul riconoscimento dello stato di emergenza in tempi brevi e, auspichiamo, con la maggiore copertura economica possibile per ristorare il prima possibile i pesanti sacrifici economici delle singole amministrazioni comunali”.

“L’assessore Gimpedrone si è dichiarato fiducioso sulla conclusone dell’iter in tempi rapidi con la previsione dei sopralluoghi sui territori colpiti. Noi ora ci auguriamo che gli impegni vengano mantenuti, i comuni, le imprese e i privati danneggiati dal maltempo non possono aspettare oltre”, conclude Piccardo.

L’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone ha ricostruito le tappe della procedura: la terza fase, che è avvenuta il 16 dicembre, è stata la trasmissione del pacchetto dei danni che Comuni e le Camere di Commercio avevano rilevato rispetto al patrimonio privato.

L’assessore ha precisato che occorre organizzare i sopralluoghi da parte del Dipartimento nazionale dopo di che il Dipartimento farà una proposta al Governo con una schema di ordinanza e una cifra di base. Secondo l’assessore il Governo potrebbe indicare il presidente Bucci come commissario dell’emergenza.