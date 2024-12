Nella mattinata di oggi si è tenuto il tradizionale cimento invernale di Spotorno. Il tutto di fine anno è uno dei più longevi del ponente, essendo giunto all’edizione numero 38 ed è organizzato dal A.S.D. Olimpia Sub in collaborazione con il Comune di Spotorno.

Dalle ore 10 si sono aperte le iscrizioni gratuite presso la spiaggia del Bar Sirio e successivamente il cimento si è svolto alle ore 11.30 presso il Molo Sirio. A fine mattina a tutti i partecipanti sono stati consegnati attestato di partecipazione, panettone e spumante ed è stato possibile gustare in compagnia un piatto caldo di penne al sugo piccante e brindare al nuovo anno entrante.

“Un ringraziamento particolare va al ristorante-bagni Sirio per la disponibilità dei locali sottostanti per permettere ai cimentisti di cambiarsi e di poter usufruire di una doccia calda, oltre la disponibilità della cucina per la cottura della pasta all’arrabbiata” afferma l’assessore Gian Luca Giudice.

Sono stati inoltre consegnati riconoscimenti particolari ai più e meno giovani. Per la sezione maschile, il più giovane è risultato il piccolo Luca Willner di 2 anni, mentre il meno giovane è stato Giuliano Modenesi di anni 80. Per la quota rosa, la coppa alla più giovane è andata ad Antonella Caldarola di anni 9, la meno giovane a Augusta Pase di anni 85.

Al cimento spotornese ha partecipato l’associazione Nuotatori del Tempo Avverso, associazione nata per divulgare la cultura dell’acqua, ma soprattutto per conservare, incentivare e diffondere l’antica pratica del nuoto e del bagno in acque fredde, in ambienti naturali, mare e acque dolci, con impatto fisico diretto, per dimostrare la valenza di questa pratica, quale fonte di benessere.

guarda tutte le foto 6



Il cimento invernale a Spotorno

Sono intervenuti a nome dell’amministrazione Gian Luca Giudice e Simone Pastorino: “In questa 38sima edizione, a cui contiamo 222 iscritti, abbiamo affrontato un tuffo nelle acque del nostro golfo con una temperatura dell’acqua di mare di circa 16°C. Un grazie a tutti per la realizzazione del grande evento del tuffo di fine anno, in particolare al Gruppo Sportivo Olimpia Sub, partner per il Comune di Spotorno per iniziative di carattere educativo/ambientale rivolte ai cittadini, alunni dell’Istituto Comprensivo e turisti con il programma “Mare da vivere” estivo e il programma “Mare d’inverno” rivolto alle scuole nel periodo didattico. Due programmi che abbracciano tutto l’anno solare e che contribuiscono in modo decisivo al conseguimento della certificazione Bandiera Blu”.

“Un grazie anche ai volontari della Croce Bianca di Spotorno per la loro assistenza. E un grazie ancora ai 222 cimentisti che hanno partecipato a questa 38sima edizione” concludono i due amministratori spotornesi.

L’appuntamento è per il prossimo anno e sarà per domenica 28 dicembre 2025.