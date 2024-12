Sospiro di sollievo per la Cairese. Nappi: “Continuo a non voler parlare di salvezza. Oubakent grande impatto ma aspetto altre novità”

La Cairese batte 2 a 0 l’Albenga e trova una vittoria che mancava dal successo sul Vado del 28 settembre. Dopo tre pareggi per 0 a 0 e due sconfitte di fila può finalmente sorridere mister Marco Nappi. L’allenatore ha elogiato la prova della sua squadra anche se l’avversario odierno (che non ha mai tirato in porta) è lontano dal potersi considerare una squadra di categoria. Il tecnico gialloblù ha poi spiegato – e di fatto ufficializzato – il motivo della decisione di non avere più Sassari e Silvestri in squadra. Nota lieta della giornata, la doppietta di Fernandez e la grande prova sulla fascia di Oubakent, già a suo agio nel 4-3-3 odierno nonostante abbia fatto il primo allenamento soltanto giovedì. L’allenatore si è detto convinto di non volere sentire parlare di obiettivo salvezza nonostante i soli 6 punti ottenuti nelle prime sei gare in sella al club valligiano.

Così l’allenatore in sala stampa: “Sono soddisfatto della prestazione, ai ragazzi ho detto che questa era la partita più difficile dell’anno. L’Albenga non aveva nulla da perdere e sono in una situazione che tutti conoscono. Posso dire che sono con loro e nutro molto rispetto. Una situazione del genere non si deve creare in un campionato che per me è professionistico. I ragazzi dell’Albenga ci mettono grande orgoglio e non è facile batterli. Il Chieri lo sa bene. La mia squadra ha portato a casa tre punti facendo vedere un buon gioco, questa era la cosa più importante. Siamo in attesa anche di qualche altro innesto dal mercato”.

“Sono contento dell’esordio di Oubakent, che ha fatto una grandissima partita. Sono felice che Fernandez si sia sbloccato. Sono anche contento per come hanno giocato i giovani. Ci voleva questa vittoria anche perché siamo umani ed è naturale che arrivino momenti di sconforto. Sono soddisfatto del lavoro fatto dalle mezzali, il mio gioco si basa molto sui loro inserimenti. Ngamba avrebbe potuto fare 5/6 goal. Anche se non è riuscito a segnare, sono contento del fatto che lui ci sia arrivato lì”.

“Ho letto cose scritte su alcuni giornali che non sono vere. Bisogna sentire le due campane. Silvestri e Sassari non fanno più parte della mia squadra perché la loro priorità è il lavoro. Per me questo è un lavoro. Loro si venivano ad allenare due volte a settimana e sul lavoro fanno anche le notti. Non è un male, ci mancherebbe, ma qui gioca chi si allena. Con la società abbiamo fatto questa scelta e non ne voglio più parlare”.

L’allenatore non ritorna indietro circa le dichiarazioni apparse spavalde, alla luce dei risultati seguenti, proferite in sede di presentazione. Quando aveva dichiarato di non voler sentire parlare di salvezza: “Lo ridirei – conclude -, la salvezza viene dopo la vittoria del campionato e i playoff. Se mi salvo bene, altrimenti ho fallito”.