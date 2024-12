Sistema sanitario, Invernizzi (FdI): “Sulla riorganizzazione massima attenzione per rispondere alle esigenze della collettività”

Alassio. “Sulla riorganizzazione del sistema sanitario massima attenzione per rispondere alle esigenze della collettività. Con l’Amministrazione Bucci inizia un percorso che porterà presto ad obiettivi importanti e risultati concreti”.

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione a margine della presentazione dell’intervento di riqualificazione della “sala codici rossi” che fa capo al Dottor Alessandro Riccardi, responsabile della Medicina d’urgenza del pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il locale, infatti, è stato oggetto di ampliamento e razionalizzazione degli spazi al fine di ottimizzare le esigenze funzionali nel trattamento in sicurezza dei pazienti critici e ad alto rischio.

“Un processo – afferma Invernizzi – che va nella giusta direzione fortemente voluta dalla maggioranza in Regione che ha intrapreso un dialogo costruttivo e continuo con il direttore di ASL2 Dottor Michele Orlando”.

Per Rocco Invernizzi “la volontà della Regione è quella di avviare iniziative per migliorare anche il servizio ospedaliero del Santa Maria di Misericordia di Albenga con l’obiettivo di arrivare alla riapertura del pronto soccorso, struttura fondamentale per un territorio vasto come quello albenganese che interessa anche l’entroterra sino a raggiungere la Valle Arroscia”.