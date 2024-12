Sicurezza sul lavoro, Natale (PD): “Il personale Psal delle Asl liguri ridotto all’osso”

Liguria. “Quanto avvenuto ieri nel porto di Genova conferma ancora una volta come sia indispensabile rafforzare il sistema di prevenzione e sicurezza: non si può più assistere a una tale strage sui luoghi di lavoro. Il numero degli ispettori in Liguria, come risulta anche dai dati forniti dal sindacato, è drammaticamente basso”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio in cui chiede alla Giunta la suddivisione numerica presso le diverse Asl liguri delle 72 assunzioni annunciate da Toti nella scorsa legislatura.

“Le 72 assunzioni annunciate dalla Giunta regionale nel 2023 si sono dissolte come una bolla di sapone. Di queste nessuna è avvenuta nel 2023 e quelle previste nel 2024, dove sono? Ho presentato un’interrogazione per conoscere la suddivisione numerica presso le diverse Asl Liguri delle 72 assunzioni annunciate per capire se sono state veramente effettuate o se si è trattato come temiamo, anche questa volta, dell’ennesima annunciazione senza fondamento” aggiunge Natale.

“La Regione ha un ruolo fondamentale nelle politiche di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro e il servizio Psal non può assolutamente rimanere sottodimensionato rispetto alle reali esigenze”.

“Basta chiacchiere, basta tavoli inutili, ma reali politiche di prevenzione. La Regione ha una grande competenza, la eserciti” conclude.