Savona. Prendi uno stadio iconico rimasto orfano del suo elemento essenziale, ovvero il calcio, per quasi cinque lunghi anni, contrapponi due squadre con posizioni di classifica e obiettivi completamente differenti e falle affrontare in questo tipo di scenario, dopodichè il piatto è servito: una gara appassionante vietata ai deboli di cuore.

Ieri Letimbro e Masone si sono sfidate in occasione di uno dei match valevoli per l’undicesimo turno del girone “B” del campionato di Prima Categoria. Quella tra savonesi e genovesi però non è stata una partita come le altre: l’8 dicembre 2024 infatti, per gli appassionati di calcio locale e non solo, rimarrà una data a suo modo storica.

Il giorno dell’Immacolata è stato quello del ritorno del calcio presso lo stadio “Valerio Bacigalupo”. L’ultimo match disputato nell’impianto leginese aveva visto il Savona sfidare la Lucchese nella malcapitata stagione 2019/2020: era il 16 febbraio 2020, i biancoblù militavano in Serie D e nessun tifoso avrebbe mai potuto immaginare ciò che effettivamente avrebbe dovuto affrontare il Vecchio Delfino negli anni a venire.

Dalla Serie D alla Prima Categoria, dal Savona alla Letimbro: le luci sono tornate ad illuminare lo stadio “Valerio Bacigalupo” e il pallone è tornato a rotolare sul terreno di gioco 1755 giorni l’ultima volta, ma tantissime cose sono cambiate da allora.

Guardiamo per esempio al Savona: nell’estate del 2020 è stato dichiarato il fallimento del club seguito dalla rifondazione con cinque presidenti avvicendatisi in soli tre anni (prima Enzo Grenno, poi Simone Marinelli ed il successivo brevissimo interregno di Leonardo Mordeglia, infine prima Sebastiano Cannella e poi Massimo Cittadino), dopodichè la mancata iscrizione al campionato di Prima Categoria e infine la ripartenza sotto la denominazione di Città di Savona, società che ha permesso ai colori biancoblù di trovare nuovo slancio riportando inoltre lo storico logo della squadra all’ombra della Torretta (tornando ad essere il Savona F.B.C. 1907).

Quest’anno l’obiettivo degli Striscioni è chiaro: il salto di categoria. Tuttavia, per riuscire nell’intento, il Savona ha scelto di disputare le proprie gare casalinghe presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure. Ancora niente “Bacigalupo” dunque, questo anche se ieri lo storico stadio leginese ha confermato di riservare un trattamento di riguardo nei confronti dei biancoblù.

Per chi crede nel destino infatti, non può essere un caso che il Masone (diretta concorrente del Vecchio Delfino per la promozione diretta) abbia rimediato una sconfitta proprio presso l’impianto del cuore dei savonesi. Garbini e compagni dunque possono sorridere, così come può tornare a farlo la Letimbro.

La squadra di mister Roso infatti, la quale in estate ha rischiato di scomparire, è riuscita a trovare la prima vittoria in campionato proprio nello stadio scomparso dalla geografia del calcio per circa cinque anni. La prova offerta ieri dai gialloblù è stata incredibile e, per certi versi, eroica: nonostante un doppio infortunio pesante accusato durante la prima frazione, la Letimbro (fanalino di coda del girone “B” della Prima Categoria) è riuscita a battere il Masone (prima di ieri terza forza del campionato) senza subire gol contro una squadra che, nelle precedenti dieci giornate, era sempre riuscita a trovare la via della rete.

Insomma, gli ingredienti per una storia a lieto fine sembravano già esserci tutti prima del fischio d’inizio del match, ma forse si è andati oltre. Adesso l’auspicio della società gialloblù è che possa iniziare un nuovo cammino in campionato per Diroccia e compagni, speranza che i savonesi condividono per il “Valerio Bacigalupo”: il desiderio è che lo stadio cittadino non venga mai più tenuto in quarantena o indotto in coma farmacologico.

L’altro scherzo del destino? La prossima gara presso l’impianto leginese sarà quella del “ritorno a casa” del Savona, formazione che però nel tabellino risulterà essere quella ospite: Letimbro-Savona, 22 dicembre 2024. “Tu chiamale, se vuoi, emozioni”.