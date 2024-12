Shopping con gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Borghetto, ma anche tanti concerti: ecco gli appuntamenti dell’ultimo weekend del 2024

Savonese. In questo ultimo weekend del 2024 saranno davvero moltissimi gli appuntamenti da non perdere in tutto il savonese. Protagonista assoluta sarà la musica con tantissimi concerti di musica di tutti i generi e per tutti i gusti: a Quiliano ci sarà l’orchestra Santa Balera, mentre a Borgio un doppio concerto Gospel. Da non perdere inoltre il ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi che saranno a Borghetto dove c’è anche l’appuntamento con la presentazione del libro del medico Franco Berrino. Non mancheranno infine gli appuntamenti a tema natalizio in tanti Comuni del savonese come Loano, Albenga, Andora e Finale Ligure. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A BORGHETTO TORNANO GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia chiudono nel Savonese un altro anno di successi e di consenso tra il pubblico, come sempre all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica 29 dicembre a Borghetto Santo Spirito, nell’area mercato di Piazza Enrico Fermi. Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati dello shopping glamour e conveniente Made in Versilia, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Qui i dettagli sull’evento

DOPPIO CONCERTO GOSPEL A BORGIO VEREZZI

Fine dell’anno ricco di eventi a Borgio Verezzi, con tanti appuntamenti: concerti, eventi per bambini, teatro, cinema, castagnata. Sabato 28 dicembre, torna a Borgio Verezzi la formazione corale genovese “Spirituals & Folk”, nel Trentennale della fondazione, per l’atteso doppio Concerto Gospel: alle ore 16 nella Chiesa di S.Agostino a Verezzi, alle ore 21 presso il Teatro Gassman, entrambi ad ingresso libero.

Il Gruppo Spirituals & Folk nasce nel 1994 da un gruppo di amici che, ritrovandosi per celebrare l’anniversario della nascita di una formazione corale nella quale cantavano da ragazzi, decide di rimettersi in gioco riproponendo quella esperienza, da adulti. Dopo tanti anni di attività, il Gruppo Spirituals & Folk conta attualmente una compagine stabile di circa 30 elementi con quattro voci miste (soprani, contralti, tenori e bassi). Il gruppo è stato diretto fino al 2009 da Guido Ferrevoux, anche abile arrangiatore e compositore; successivamente, dopo la sua scomparsa, la direzione del coro è stata assunta da Nina Taranto, già corista da diversi anni, che ha proseguito con entusiasmo il percorso iniziato da Guido. Tanti negli anni i concerti, le esibizioni, i CD realizzati, i brani composti e arrangiati da questo coro, protagonista di un’intensa attività sempre in crescita. Il repertorio spazia dal gospel allo spiritual, dalle canzoni del folk americano ai più famosi musical di Broadway e alle celebri canzoni del pop rock internazionale.

Leggi qui le informazioni sulla concerto

A BORGHETTO FRANCO BERRINO OSPITE DELLA RASSEGNA STRENNE DI NATALE

Secondo appuntamento della rassegna “Strenne di Natale – Libri in compagnia di…”, Sabato 28 dicembre alle ore 16.00 nella sala di Palazzo E.Pietracaprina a Borghetto , il medico Franco Berrino presenterà il suo libro “Fermare il tempo – Con piccole dosi di cibo e benessere” – Solferino Editore, già primario di medicina preventiva all’Istituto dei Tumori di Milano, autore di molte pubblicazioni scientifiche e degli studi sui “registri tumori” per mappare l’incidenza del cancro in Italia e in Europa.

Leggi qui le informazioni sull’evento

LOANO CHRISTMAS: TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

A Loano è aperto il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il 28 dicembre si terrà la 36^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto di Loano, promosso dal Comune di Loano in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Turismo di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano. Il tradizionale tuffo di fine anno si terrà nello specchio acqueo antistante i Bagni Medusa e, come sempre, vedrà la partecipazione di “professionisti del cimento” provenienti da tutta la Liguria e da tutto il nord Italia: gli impavidi tuffatori si metteranno alla prova affrontando il mare d’inverno per un bagno della durata di pochi secondi o, per i più allenati, di una decina di minuti. Le iscrizioni si apriranno alle 10 mentre il tuffo è previsto per le 11 circa. Seguiranno le premiazioni: uno speciale riconoscimento sarà consegnato al più giovane e alla più giovane, al più maturo e alla più matura, a chi indossa il costume più originale e al gruppo più numeroso. A tutti i partecipanti sarà donato un piccolo omaggio. Dopo il tuffo, l’organizzazione offrirà a tutti i cimentisti un gustoso spuntino.

Proseguono i “Concerti Natalizi dei Turchini”, la rassegna di concerti organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine per allietare le festività natalizie di loanesi e ospiti. Sabato 28 dicembre alle 18 concerto della Corale Alpina Montagne Verdi “Egidio Gazzano” di Calizzano. I pomeriggio musicali, a ingresso libero, si tengono tutti presso l’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario di piazza Italia a Loano.

Sempre il 28 dicembre alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano concerto di musica natalizia con il “Simona Briozzo Christmas Quartet”.

Proseguono i festeggiamenti per i 20 anni del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana con l’edizione 2024 di Racconti d’inverno, rassegna promossa dal Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Compagnia dei Curiosi. A dare il via all’appuntamento musicale invernale sarà la festa in piazza Italia, domenica 29 dicembre, con i Lou Dalfin, capitanati dal poliedrico leader Sergio Berardo. Si rinnova così il gemellaggio con la cultura musicale delle valli cuneesi Occitane. È un appuntamento che da diversi anni riunisce a Loano, ballerini e appassionati provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. Dalle 17.30, i Lou Dalfin riscalderanno il cuore di Loano con il suono incalzante della ghironda e con le sonorità folk che incontrano il combat rock, creando una miscela travolgente.

Fino al 23 dicembre le attività dei “caruggetti orbi” daranno vita a “L’Avvento nei caruggetti orbi”. Ogni giorno fino alla vigilia di Natale i commercianti dei “vicoli” loanesi lanceranno (tramite social network) una piccola sfida pubblica e doneranno un regalo a chi, per primo, la raccoglierà e vincerà. Il 28 dicembre dalle 17.30 torna la “Tombola kitsch” direttamente nei vicoli, con ospite d’onore il Grinch.

Per il programma completo degli eventi natalizi clicca qui

ALBENGA SI ILLUMINA PER NATALE

Anche quest’anno il Natale di Albenga stupirà grandi e piccini attirando visitatori da vicino e da lontano. “Albenga s’illumina d’immenso” è diventato uno degli appuntamenti più attesi di Albenga entrando di diritto tra gli eventi più belli non solo della provincia di Savona, ma di tutta la Liguria.

Domenica 29 dicembre dalle ore 17:30 alle 21:30 la Taberna del Foro e il locale 20’s organizzano un aperitivo con acciughe fritte ostriche e gamberi e tanta musica.

Un evento da non perdere e con l’occasione visitare il villaggio di Natale e il Centro Storico illuminato dalle splendide proiezioni architetturali.

Qui le informazioni sulla manifestazione

L’ORCHESTRA SANTA BALERA A QUILIANO

Per concludere al meglio l’anno questo anno ricco di eventi e intrattenimento il calendario natalizio QuiNatale 2024 di Quiliano propone la Festa di fine anno. Sabato 28 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Valleggia, verrà presentata la nuova Stagione Teatrale “Parole e Musica 2025” ed il concerto dei giovani Emma Pescio, FH3NIX e Marco Elba.

La serata verrà accompagnata dall’esibizione straordinaria dell’Orchestra Santa Balera che, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, arriva al Teatro Nuovo di Valleggia portando con sé l’allegria romagnola per festeggiare al massimo la fine del 2024.

Il gruppo rappresenta la “generazione Z” del liscio romagnolo ed è composto da giovanissimi musicisti e ballerini provenienti da Forli, Faenza, Bologna e Rimini che hanno avvicinato le nuovi generazioni al liscio e al mondo del ballo, riunendo insieme per la prima volta i giovani musicisti con i big del liscio e delle scuole di ballo nelle balere più storiche della Regione Emilia-Romagna.

Qui i dettagli sulla serata

ANDORA SI ACCENDE PER GLI EVENTI DI NATALE

Il Comune di Andora ha presentato il calendario completo degli appuntamenti natalizi che saranno tutti ad ingresso libero.

Sabato 28 dicembre – Concerto d’Arpa Celtica e Arpa Bardica di Vincenzo Zitello “CIVILTA CELESTI” nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, ore 21.00 a cura della Parrocchia e con la collaborazione dello Studio Morelli di Andora. Ingresso libero.

Vincenzo Zitello Compositore, concertista e primo pioniere dell’arpa celtica in Italia, con il concerto “CIVILTA CELESTI “, propone un percorso musicale con le sue composizioni che da sempre rapiscono ed incantano ogni ascoltatore. Una matura sintesi espressiva che si dipana coinvolgente, in un crescendo fatto di lirismi, evocazioni, allusioni, ritmi, variazioni e virtuosismi che invariabilmente rapiscono ed incantano ogni ascoltatore.

Sabato 28 e domenica 29 dicembre – Giochi di cortile – In via Roma, dalle ore 11.00 alle 18.00, salto indietro nel tempo con i giochi di un tempo ed ecologici. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, tornano ad Andora 60 giochi ecologici, di legno, per far divertire bambini, ragazzi ed adulti in tutta sicurezza con le attività di una volta.

Domenica 29 dicembre – Concerto Natalizio per soli e coro con il Coro di Andora, alle ore 21.00, nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria a cura dell’Associazione Amusando. L’esibizione proporrà brani della tradizione natalizia italiana e internazionale. Al piano e alla direzione il Maestro Massimiliano Viapiano.

Qui i dettagli sugli eventi

VIA AL PROGRAMMA NATALIZIO DI FINALE

Avvolgerà per un mese intero tutti i rioni di Finale Ligure la magica atmosfera del Natale, con un ricchissimo calendario di eventi e iniziative pronte a coinvolgere tra luci, addobbi e momenti di pura emozione i cittadini e i sempre numerosi visitatori della perla della Riviera Ligure di Ponente. Dalla vigilia dell’Immacolata all’Epifania, in tutta la città oltre 40 eventi, distribuiti tra concerti, mercatini, spettacoli teatrali, manifestazioni per bambini e momenti dedicati alla tradizione, spaziando dall’arte alla musica, e per ogni età.

Sabato 28, dalle ore 15.00 alle ore 19,00 presso l’oratorio dei Disciplinanti “L’anno che verrà” a cura di Finalborgo.IT, alle ore 21.00, sempre in Finalborgo ma all’interno dell’Auditorium Destefanis, il pianista Luca Trabucco si esibirà in un concerto organizzato dalla Scuola Pianistica Ateneum. Anche in questo caso, l’ingresso sarà libero.

Domenica 29 gli amanti della musica folk potranno godersi l’esibizione dei Fabio Rinaudo Trio, con il Concerto “Natale… Pastori, Presepi e Cornamuse” al Teatro Aycardi di Finalborgo. Il concerto sarà su prenotazione e offrirà due appuntamenti, alle ore 16 e alle ore 21.

Questo sarà anche il primo dei due weekend dove il Lungomare Migliorini ospiterà, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (27, 28 e 29 dicembre; 3, 4 e 5 gennaio) il mercatino artigianale a tema natalizio.

Per il programma completo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Si accende il periodo natalizio e delle festività e Asinolla, il parconatura di Pietra Ligure, prepara un altro weekend all’insegna di natura, animali e divertimento in famiglia e in compagnia.

SABATO 28 DICEMBRE alle ore 10 e 30 il LABORATORIO NATALIZIO, mentre nel pomeriggio alle ore 14.00 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO.

DOMENICA 29 DICEMBRE alle ore 10 nuova tappa del LABORATORIO NATALIZIO, alle ore 11.30 torna il format esperienziale VITA IN MANEGGIO… Dalle 14.00, invece, altro appuntamento con CAVALLI IN SPIAGGIA.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.