Serie D, Albenga. Ridere per non piangere, il post sferzante e ironico dei Fedelissimi

Albenga. In campionato l’Albenga continua ad essere una stella cadente. I risultati non arrivano, nemmeno contro gli scontri diretti per la salvezza. Il gap tecnico con le altre squadre sta iniziando ad alzarsi sempre di più, complice una massiccia campagna acquisti dalle categorie più basse dei dilettanti, alcuni giocatori arrivano dalla Seconda Categoria.

Al Riva i tifosi hanno potuto leggere, dall’inizio del campionato, più di 50 giocatori diversi (56 per l’esattezza), ma nessuno ha dato un contributo più alto della ‘prima ondata’ di giocatori guidati dall’allenatore Mariotti.

Intanto, i tifosi hanno sempre cercato risposte da questa società. Dall’inizio dell’esodo dirigenziale, non si conoscono volti e i nomi se non del direttore marketing Bisazza e il presidente Candela, lo stesso quadro ormai da due mesi.

Risposte che non sono ancora arrivate, né direttamente dai siti social della società che, su Instagram, sono bloccati al 6 ottobre con il risultato finale di Albenga vs Derthona, né dai giornali siccome la società si trova in silenzio stampa. Si parlava però di una conferenza tra dirigenti e tifosi che si sarebbe dovuta tenere nella giornata di ieri ma che, come negli annunci precedenti, non c’è stata.

L’unica nota positiva di queste ultime settimane è stato l’approdo in squadra di Gianluca Gaido. Classe 2003 in arrivo dal Chieri, il suo approdo in squadra è stato fondamentale anche per la situazione allenatore. Il padre, in possesso del patentino UEFA B, si è seduto in panchina e ha così interrotto la striscia di commissioni tecniche che aveva superato il limite di giornate.

Nel frattempo, continua la contestazione dei Fedelissimi che, sui social, hanno ironizzato con un post su un possibile sviluppo e dichiarazioni di come fosse potuta andare una conferenza dell’attuale società bianconera.

Ecco il post:

“Breaking News! Si è svolta ieri sera alle 21,00 nel palazzo comunale l’ennesima conferenza stampa annunciata dall’U.S. Albenga. Davanti ad una platea di oltre 300 persone, compresi il sindaco nella duplice veste di assessore allo sport e politici di maggioranza ed opposizione, questi i principali temi trattati:

1 – è stato finalmente svelato un grande segreto: il vero organigramma societario!

2 – è stata chiarita la situazione debitoria, pari quasi a 0, fra lo stupore dei fornitori-creduloni presenti, e annunciati nuovi sponsor di caratura internazionale!

3 – rispetto ai già dichiarati e promessi 250/300mila €, la società, davanti ad un progetto così avvincente, logico, sensato e trasparente, ha deciso di stanziare ulteriori 300mila € per portare a termine questa appassionante stagione !

4 – grazie a questa ventata di ottimismo e di danaro, il “misterioso segretario”, che non c’è ma in realtà c’è sempre stato, continua a tesserare calciatori, o presunti tali, provenienti da tutte le parti d’Italia e del mondo: la società ha invertito la rotta e ha deciso di puntare su calciatori di grande esperienza ! Siamo in grado di svelare in anteprima mondiale il nuovo 11 che sarà pronto a scendere in campo contro il Ligorna !