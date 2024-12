Serie D, Vado. Prisco: “Sentito da subito in una famiglia, contento della fiducia del mister”

Vado Ligure. Il Vado conclude l’anno nel migliore dei modi: con la settima vittoria consecutiva. Raul Prisco plaude i suoi compagni di squadra al termine della sfida: “Una partita complicata. Grande intensità, grande qualità da parte di tutte e due le squadre, però noi stiamo sul pezzo, lavorando duramente senza presunzione. In settimana abbiamo lavorato bene e siamo arrivati pronti anche a questa partita“.

Rossoblù più in voga nel secondo tempo: “Forse c’è stato un po’ un piccolo caos iniziale. Comunque ci vogliamo bene, ci conosciamo benissimo l’uno con l’altro, quindi basta chiarirsi e parlare. Ci siamo chiariti e infatti nel secondo siamo rientrati con tutt’altro tipo di atteggiamento e di intensità“.

Un buon approccio per il terzino classe 2005 in questa sua nuova avventura: “Io da subito che sono arrivato qua mi sono sentito in una famiglia, anche i più grandi sono i primi a dare una mano, anche i ragazzi della mia età mi hanno accolto benissimo. Sono contentissimo di continuare questa esperienza. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni, prima di squadra e poi personali. Sono contento anche della fiducia che mi ha dato il mister, anche da subentrato in un momento complicato. sto lavorando tanto. Ho avuto un piccolo infortunio, ma comunque ci ho lavorato su più con la testa che con il fisico. Sono contento di aver fatto questa partita“.