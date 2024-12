Serie D: al Vado basta meno di mezz’ora per regolare l’Oltrepò (3-1): quinta vittoria di fila, primo posto a – 5

Vado-Oltrepò 3-1 (10′ Alfiero, 23′, 28′ Vita – 57′ De Rinaldis)

Secondo tempo:

90’+4 Fischio finale: Vado-Oltrepò 3-1.

90’+3 Occasione Oltrepò, sul fischio della sirena. Cavallotti si accentra a fa partire un gran tiro che si stampa sulla traversa a Bellocci battuto.

90′ Quattro minuti di recupero.

80′ Occasione Vado. Vita salta due avversari con un sombrero. Da posizione defilata conclude, Fossati chiude lo specchio.

77′ Bussaglia tenta dalla distanza, fuori misura.

Cottafava dispone il Vado ora con un 4-4-2 più ordinato, che sembra dare i suoi frutti conferendo maggiore solidità.

62′ Grande opportunità Oltrepò, che sta andando a doppia velocità in questo frangente. La squadra di Cottafava, sfilacciata, sembra rimasta negli spogliatoi. Contropiede 3 vs 3, Cavallotti allarga sulla destra per Sparati. Il tiro fa la barba al palo.

59′ Occasione Oltrepò. Cavallotti calcia a botta sicura in area, un difensore locale mura. Vado calato però sensibilmente sul piano fisico.

57′ GOL OLTREPÒ! Vado sceso male in campo in questo inizio secondo tempo. Azione dalla destra, cross basso al centro. De Rinaldis stoppa e in girata accorcia le distanze. 3-1.

Trascorsi i primi 10′ della ripresa. L’Oltrepò, nonostante il risultato, propone sbarazzino valide trame. Il Vado sembra sceso poco concentrato in questo avvio.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: Vado-Oltrepò 3-0.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Cabella tenta dalla media distanza, fuori bersaglio.

30′ Vado sul velluto, vicino al quarto. Lancio in campo aperto per Vita, che si invola e calcia. Fossati si supera negando la tripletta al bomber vadese.

28′ GOL VADO! Punizione dalla fascia destra, va Pisanu. Vita incorna a centro area, mandando il pallone nell’angolino. 11° rete in campionato per l’attaccante rossoblu, ora capocannoniere del torneo (senza rigori).

Prima mezz’ora impeccabile della squadra di mister Cottafava. Complice anche uno schieramento ospite eccessivamente spregiudicato. 3-0.

23′ GOL VADO! Capra illumina, passaggio in verticale a tagliare la difesa lombarda. Vita raccoglie l’invito dal limite dell’area e con un sinistro in diagonale piega i guantoni a Fossati. Anche Vita raggiunge quota 10 in campionato. 2-0.

18′ Sul fronte opposto, contropiede ospite. Cross dalla sinistra. Spatari in anticipo sul primo palo manda a lato.

17′ Vado vicino al raddoppio. Capra serve il taglio in profondità di Monteverde. Il terzino rossoblu finta su un avversario e mette al centro. Abonckelet nell’area piccola, di testa, manda incredibilmente alto.

12′ Episodio da moviola. Costante tocca forse di mano da ultimo uomo, l’arbitro lascia correre.

10′ GOL VADO! Cross dalla destra. Sponda aerea di Vita per Capra, il quale chiude il triangolo “volante” per Alfiero. Il bomber vadese stoppa di petto e con un tiro dritto per dritto manda il pallone sotto la traversa. 10° centro in campionato, in doppia a due turni dalla fine della fine del girone d’andata. 1-0.

7′ Capra finisce a terra in area, l’arbitro lascia correre.

5′ Oltrepò in attacco, senza timore reverenziale. Spatari viene pescato sul filo del fuorigioco, converge dal limite dell’area e conclude. Sinistro a lato non di molto.

Il Vado si schiera col consueto 4-3-1-2. Bellocci in porta. Cottarelli torna terzino insieme a Monteverde; Corsa e Montesano i centrali. Pisanu regista davanti alla difesa: Bussaglia e Abonckelet mediani. Capra a svariate tra le linee da trequartista in appoggio alla “coppia-gol” Vita-Alfiero.

L’Oltrepò, generalmente sempre schierstosi con un analogo 4-3-1-2, propone invece uno spregiudicato 4-3-3.

Vado: Bellocci, Pisanu (78′ Lora), Monteverde (84′ N’Dianefo), Montesano, Capra (64′ Gagliardi), Bussaglia, Alfiero, Vita (90’+1 Michelucci), Abonckelet, Cottarelli, Corsa (67′ Prisco)

A disp.: Sattanino, Mameli, Casazza, Venneri. All. Cottafava

Oltrepò: Fossati, Soldi, Andrini, Cretti, Costante (87′ Moraschi), Bartoli, Carrer (61′ Hrom) , Caballa, Spatari (89′ Semenza), De Rinaldis, Cavallotti

A disp.: Menegaldo, Boffini, Bradarskiy, Speroni, Gandolfi, Villoni, Semenza. All. Parolini

Arbitro: Adrian Lupinski (Albano Laziale). Assistenti: Marco Bosco (Roma 2) e Matteo Pernarella (Ciampino)

Note: Pomeriggio freddo e nuvoloso (7°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 3-4. Spettatori 150 circa

Vado Ligure. Nella 17° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita i lombardi pavesi dell’Oltrepò. Fischio d’inizio oggi pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

La truppa di mister Cottafava, reduce da quattro vittorie di fila (e nove risultati utili consecutivi), vuole proseguire la striscia positiva per rincorrere la capolista Bra, distante 7 lunghezze. Per i rossoblu, attualmente secondi con 31 punti, occhio di riguardo anche alla sfida di cartello del turno tra Città di Varese e Bra.

Il Vado è la squadra finora col miglior rendimento interno del torneo. Nel fortino del “Chittolina”, 6 vittorie e 2 pareggi. Unica formazione ancora imbattuta fra le mura amiche.

L’Oltrepò, con 20 punti, si trova a +2 sulla zona Playout. Matricola neopromossa dall’organico molto giovane, inizialmente ha patito l’approccio alla categoria (5 sconfitte di fila ad inizio campionato). Da lì in poi, tuttavia, ha invertito la rotta perdendo una sola partita a Bra (4-1). La compagine allenata da mister Pariolini è reduce infatti da ben 7 risultati utili consecutivi (3 vittorie, 4 pareggi).