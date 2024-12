Serie D: Vita-gol, sotto l’albero 7° vittoria di fila del Vado: battuto il Derthona 1 a 0

Vado-Derthona 1-0 (65′ Vita)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Derthona 1-0.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Gagliardi riceve sulla sinistra e conclude. Debole, Bellocci controlla.

Nell’ultimo quarto d’ora il Vado togliendo Capra e inserendo Venneri si ridisegna con un 3-5-2.

76′ Opportunità Vado per il raddoppio. Bella azione nello stretto. Vita riceve dalla lunetta e si gira in un fazzoletto, indirizzando il pallone nell’angolino. Il portiere Cizza salva ancora i suoi, tuffandosi e deviando in angolo.

73′ Mencagli prova a riscattarsi tentando un pallonetto velleitario dalla lunghissima distanza, alto.

68′ Rigore sbagliato! Dagli undici metri Mencagli spara alto. Potrebbe essere l’episodio chiave della partita.

67′ Rigore Derthona. Gabrielli avanza sulla destra e tenta un tiro-cross intercettato. L’arbitro vede un tocco di mano in area di un difensore rossoblu, indicando senza esitazione il dischetto.

65′ GOL VADO! Era nell’aria. Punizione dalla fascia destra, Capra mette in mezzo col contagiri. Vita incorna perfettamente in anticipo sul primo palo, gonfiando la rete. 14° centro (tutti su azione) per il capocannoniere capocconniere del campionato. 1-0.

60′ Super occasione Vado. Punizione dal vertice sinistro dell’area. Va Vita, traiettoria molto bella.Cizza si supera con una parata miracolosa all’incrocio. Sul prosieguo dell’azione i locali segnano, ma l’assistente ravvisa un fuorigioco annullando la marcatura.

50′ Vado vicino al vantaggio. Capra chiude un triangolo con Alfiero. Il bomber rossoblu riceve in area e incrocia rasoterra in diagonale. La palla fa la barba al palo uscendo di una spanna, a Cizza ormai battuto.

47′ Ottimo intervento difensivo da ultimo uomo di Soimahoro su Vita.

46′ Pronti e via. Buco di Monteverde su un lancio estemporaneo, Mencagli calcia alto.

Primo tempo:

45’+3 Fine primo tempo: Vado-Derthona 0-0.

45’+2 Opportunità Derthona. Giacchino verticalizza per Mencagli, il quale entra in area e incrocia in diagonale da buona posizione. Bellocci salva distendendosi e parando in due tempi.

45′ Tre minuti di recupero.

42′ Bussaglia tenta dai venticinque metri, alto.

38′ Altro episodio da moviola, questa volta nell’area del Derthona. Alfiero, in procinto a girarsi, viene ostacolato sul piede d’appoggio. Arbitraggio all’inglese.

Nella parte centrale della prima frazione il Derthona, senza timore, alza il baricentro. Vado poco brillante in questo frangente.

26′ Episodio da moviola nell’area del Vado. Mariani, neo acquisto del Derthona, si incuncea in area vendono fermato da Cottarelli. I giocatori ospiti chiedono il rigore, l’arbitro lascia correre.

23′ Violento scontro di gioco tra Bellocci e un giocatore piemontese. Il portiere rossoblu rimane a terra un paio di minuti, gioco fermo.

21′ Grande occasione Vado. Vita recupera palla sulla trequarti e libera Bussaglia. Il centrocampista vadese, infilandosi centralmente, si ritrova solo davanti al portiere Cizza allungandosi però il pallone sul più bello. L’azione prosegue, Vita in mischia viene quindi murato da un difensore ospite.

Trascorso il primo quarto d’ora il Vado controlla, tuttavia con qualche errore di troppo nelle distanze e nel fraseggio.

13′ Tiro di Bussaglia ribattuto, Pisanu sventaglia in mezzo. Abonckelet per poco non arriva all’appuntamento col pallone.

5′ Vado in avanti. Monteverde crossa dalla sinistra, Alfiero di testa manda a lato.

Il Vado si schiera col 4-3-1-2. Bellocci in porta. Cottarelli e Montesano i centrali difensivi; Prisco e Monteverde terzini. Pisanu regista davanti alla difesa, Bussaglia e Abonckelet in mediana. Capra trequartista alle spalle della “coppia gol” Vita-Alfiero.

Derthona disposto invece con un 4-3-2-1.

In panchina poche soluzione offensive per i rossoblu. Oltre al giovane Corengia, rientra Donaggio dopo un infortunio di due mesi, Gagliardi partito (tornato alla Sanremese).

Vado: Bellocci, Pisanu (83′ Lora) Monteverde (70′ N’Dianefo), Montesano, Capra (70′ Venneri), Bussaglia, Alfiero (84′ Donaggio), Vita (90+2 Michelucci), Abonckelet, Cottarelli, Prisco

A disp.: Sattanino, Corengia, Casazza. All. Boisfer (Cottafava squalificato)

Derthona: Cizza, Saidi, Giacchino, Carli, Gabrielli (86′ Robotti), Mariani, Tocila (61′ Gagliardi), Soumahoro, Nobile (70′ La Cava), Arcidiacono, Mancagli

A disp.: Mandrino, Daffonchio, Disegni, Gilli, Lombardo, Nani. All. Turi

Arbitro: Marco Targhetta (Castelfranco Veneto). Assistenti: Dario Lorenzon (Treviso) e Riccardo Liotta (San Donà di Piave)

Note: Pomeriggio terso, fresco e soleggiato (12°), fondo sintetico in ottime condizioni. Al 68′ Mencagli (D) sbaglia rigore. Ammoniti: Pisanu, Monteverde, Montesano, Abonckelet (V) e Soumahoro (D). Angoli 5-4. Spettatori 150 circa

Vado Ligure. Nella 19° giornata – ultima di andata – del campionato interregionale di Serie D, girone “A” il Vado ospita i piemontesi alessandrini del Derthona. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

I rossoblu, secondi in classifica con 37 punti (a -5 dalla capolista Bra e a +4 sulle inseguitrici NovaRomentin e Varese), sono reduci da 6 vittorie di fila e undici risultati utili consecutivi. Dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative i vadesi, trascinati in particolare da “tenori” offensivi, stanno uscendo alla distanza. Occasione quindi per chiudere al meglio l’anno e il girone d’andata, provando ad accorciare ulteriormente il distacco dalla prima posizione.

Il Vado è attualmente la squadra col miglior rendimento interno del torneo. Nel fortino del “Chittolina” (dove gli uomini di Cottafava sono ancora imbattuti): 7 vittorie e 2 pareggi.

Il Derthona, reduce da 3 k.0. nelle ultime 4 partite, con 22 punti in classifica si trova a +2 sulla zona Playout. I rendimento esterno della squadra allenata da mister Turi: 1 vittoria, 5 pareggi, 3 sconfitte.