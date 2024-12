Serie D: Vado-Asti, segui la partita minuto per minuto LIVE

Vado-Asti 3-1 (26′, 58′ Alfiero, 39′ Pisanu – 71′ Ghiardelli)

Secondo tempo:

75′ Capra serve Alfiero sulla destra, il quale mette basso al centro. Un difensore astigiano rinvia salvando in prossimità della linea di porta.

71′ GOL ASTI! Cross dalla sinistra. Bellocci non esce. Ghiardelli stoppa nell’area piccola e col sinistro accorcia le distanze. 3-1.

65′ Asti in attacco. Ghiardelli, da poco entrato, tenta un tiro cross dal fondo. Bellocci non si fa sorprendere.

58′ GOL VADO! Ripartenza 3 vs 3 nata da un ottimo anticipo sul pallone di Prisco. Alfiero viene lanciato sulla destra e calcia, tiro dapprima ribattuto da un difensore ospite.

Sulla respinta è lo stesso bomber rossoblu ad essere più reattivo e indirizzare in diagonale nell’angolino, dove Brustolin non può arrivare. Doppietta per Alfiero, che raggiunge a quota 9 Vita nella classifica marcatori. 3-0.

56′ Punizione Asti da venticinquenne metri sulla sinistra. Va Manasiev, centrale. Bellocci controlla.

53′ Sul fronte opposto, Alfiero avanza e conclude. Brustolin blocca.

52′ Occasione Asti. Cross dalla trequarti sinistra. Favale, completamente solo, in spaccata manda alto.

50′ Capra serve Alfiero. L’attaccante locale da posizione favorevole indugia troppo, perdendo l’attimo per la d

Primo tempo:

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Asti 2-0.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Montesano rischia in disimpegno. Bellocci ci mette una pezza, togliendo le castagne dal fuoco.

39′ GOL VADO! I rossoblu legittimano il proprio predominio territoriale. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra. Pisanu libera una bellissima staffilata dai trenta metri, il pallone si insacca imparabilmente al sette. 2-0.

34′ Alfiero crossa per Vita. Altro colpo di testa, alto di poco.

32′ Vado in avanti. Vita dalla sinistra rossa al centro, Capra di testa non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta.

30′ Favale converge dalla destra e conclude. Centrale, Bellocci blocca.

26′ GOL VADO! Perfetto filtrante in profondità di Cottarelli per Alfiero. Il bomber vadese riceve in area e col sinistro piazza il pallone sotto l’incrocio. 1-0.

23′ Abonckelet calcia in mischia dai quindici metri, Brustolin si distende e para.

22′ Manasiev da buona posizione manda alto.

Trascorso il primo quarto d’ora, finora nulla da segnalare. Il Vado mantiene maggiormente il possesso del pallone, l’Asti chiude gli spazi e agisce di rimessa o con lancio lungo.

13′ Provvidenziale intervento difensivo in area di Camatta su Abonckelet.

Il Vado si schiera con l’ormai consueto 4-3-1-2. Bellocci in porta, Cottarelli e Montesano centrali difensivi. Monteverde e Prisco terzini. Pisanu regista davanti alla difesa; Lora e Abonckelet le mezzeali. Capra trequetista in appoggio alla “coppia gol” Vita-Alfiero.

Nuovamente infortunato il centrale Bondioli; squalificato Bussaglia. Sempre indisponibile Donaggio.

Vado: Bellocci, Pisanu, Monteverde, Montesano, Lora, Capra, Alfiero, Vita, Abonckelet, Cottarelli, Prisco

A disp.: Sattanino, Gagliardi, Mameli, Michelucci, N’Dianefo, Casazza, Venneri, Mele, Corsa. All. Cottafava

Asti: Brustolin, Manasiev, Toma, Favale, Kean, Ciancio, Ferrari (61′ Ghirdelli), Ricci, Mayr (59’Gazzoul), Camatta, West

A disp.: Dosio, Bresciani, Chianese, Vanegas, Gonella, Rabuffi. All. Sesia

Arbitro: Michele Bruzzone (Enna). Assistenti: Alessandro Liuzza (Milano) e Lorenzo Riganò (Chiari).

Note: Pomeriggio freddo, terso e soleggiato (12°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 2-6. Spettatori 200 circa

Vado Ligure. Nella 16° giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, il Vado ospita l’Asti. Fischio d’inizio oggi pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

I rossoblu, terzi insieme alla NovaRomentin con 28 punti, sono reduci da tre successi di fila e una striscia di otto risultati utili. Dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, la squadra di mister Cottafava è chiamata a proseguire la scia positiva per le propria operazione-rimonta. La capolista Bra è sempre a 7 lunghezze. Il Vado è finora la squadra ad avere il miglior rendimento interno del torneo, nel fortino del “Chittolina”: 5 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte.

I piemontesi dell’Asti si trovano invece a 24 punti. I risultati fuori casa della squadra allenata da mister Sesia: 1 vittoria, 5 pareggi, 2 sconfitte.