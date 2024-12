Serie D, Sassari saluta la Cairese: “Auguro al club di migliorare anche a livello morale”

Ufficialmente da ieri, ma di fatto dalla scorsa settimana, Marco Silvestri e Samuele Sassari non sono più due giocatori della Cairese. Quest’ultimo ha voluto salutare la piazza gialloblù attraverso un post su Facebook rispondendo così a distanza alle dichiarazioni di mister Marco Nappi nella conferenza stampa post partita di ieri.

L’esterno savonese non nasconde l’amarezza per l’epilogo dei suoi tre anni con la formazione valbormidese. Tre stagioni impreziosite dalla storica promozione in Serie D dopo 33 anni. Un saluto in cui non mancano alcune stilettate al club e al nuovo allenatore.

Dopo 3 anni è arrivato il momento di salutarci, ovviamente non per scelta mia, ma è inevitabile quando ti rendi conto che impegno, dedizione e sacrifici per il lavoro non vengono riconosciuti. Ringrazio chi mi ha supportato, chi ha condiviso il campo con me e chi anche nelle difficoltà mi ha fatto crescere. Mi auguro che questa società possa migliorare non solo sul piano sportivo, ma anche umano. Penso di aver dato tutto me stesso riuscendo anche a riportare questa società in serie D dopo 33 anni!