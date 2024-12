Una Cairese tonica conquista un punto d’oro contro il Ligorna, 0 a 0 a Genova

Ligorna 0 – Cairese 0

94′ Finisce qui! Un punto a testa.

4 minuti di recupero.

90′ Un miracolo di Gargiulo! Lionetti calcia a incrociare, Zanon battuto ma il muro argentino interviene prima che il pallone varchi la linea, colpisce il pallone che finisce poi tra le mani di Zanon. Abbraccio tra i due.

89′ La Cairese ci prova ancora, Fernandez tocca per Ngamba. Il tiro è insidioso ma Bodrato respinge. Poi, ammonito Sokhna per un fallo a centrocampo.

87′ Punizione dal limite per la Cairese. Oubakent la calcia bene ma il pallone non scende sufficientemente per entrare nello specchio della porta.

85′ Ligorna vicino al vantaggio! Corner dalla sinistra, Lionetti colpisce bene di testa ma il pallone esce di pochissimo rispetto al palo alla sinistra del portiere.

83′ Che partita di Gargiulo! Ancora un grande intervento su Cericola che ha ricevuto sul fondo.

82′ Calcio d’angolo per il Ligorna. Battuta corta ed esito negativo, con Di Stefano che si accentra ma spara alle stelle.

76′ Azione della Cairese che porta Turone a calciare da dentro l’area. Conclusione murata dalla difesa.

75′ Cericola spizza per Miracoli, controlla l’attaccante ma è in fuorigioco. Di Stefano entra al posto di Bacigalupo e Troiano per Miracoli.

72′ Grande sgroppata di Cericola sulla destra, conclusione ravvicinata parata bene da Zanon.

66′ Gargiulo e Turone non si intendono e perdono il pallone favorendo Cericola. Boveri costretto all’intervento duro per fermare l’attaccante genovese. Ammonizione per il capitano ospite.

65′ Meglio i gialloblù in questa ripresa. Oubakent allarga in area per Sokhna calcia da posizione defilata sul primo palo. Bodrato para con i piedi e poi la difesa respinge.

63′ Si fa male Cangane Cerantola e Nappi è costretto a cambiare il portiere. Entra il classe 2005 Zanon.

61′ Esce Garcia, al termine di una prova intraprendente, al suo posto l’ultimo arrivato dal mercato Sokhna. Non cambia nulla a livello di schieramento tattico.

58′ Bella azione della Cairese, dialogano bene Federico e Turno. Palla a Garcia, che prova il tiro a giro dal limite. Alto. Il Ligorna fatica a costruire come all’inizio del primo tempo.

55′ Grosso lascia il posto a Lurani, Cericola entra al posto di Murgia.

50′ Gran tiro di Vignaroli dalla distanza, palla fuori alla sinistra di Bodrato.

45′ Si riparte.

Secondo tempo

45′ +2 Si chiude qui un primo tempo ben giocato da entrambe le squadra, caratterizzato da costanti ribaltamenti di fronte. La Cairese è riuscita a tenere testa a una squadra forte come il Ligorna.

45′ Dopo Scannapieco ora è Dellepiane a evitare al Ligorna di capitolare. Oubakent rimette al centro per Fernandez. Calcia da due passi, ma il difensore lo riesce a opporsi. Saranno due i minuti di recupero.

44′ Miccoli intercetta un pallone nella metà campo avversaria, stoppa portandosela avanti e fa partire un tiro potente, Cangane para in tuffo.

38′ Bello schema della Cairese sul corner seguente con la battuta corta e il velo di Garcia per Federico, che calcia però malissimo.

37′ Cairese pericolosa. Oubakent mette al centro per Fernandez che controlla ma da due passi la sua conclusione è sporcata da un intervento provvidenziale di capitan Scannapieco.

35′ Buon momento per la Cairese, azione avvolgente ma i gialloblù non sfondano. Prova poi la gran conclusione Gargiulo dalla lunga distanza. Balisticamente perfetta, ma senza inquadrare la porta.

29′ Miracoli tocca di testa al centro dell’area per Murgia. Bordata fortissima dell’attaccante da posizione ravvicinata. Cangane si immola e mura la conclusione. Goal che sarebbe stato invalidato per fuorigioco.

27′ Partita frenetica. Subito ribaltamento di fronte. Ngamba calcia dal limite ma non angola abbastanza. Blocca Bodrato.

26′ Ancora Lionetti. Grande stop orientato che manda fuori giri il marcatore e conclusione respinta da Cangane e poi la difesa.

25′ Lionetti calcia dal limite calcia forte ma troppo centralmente tra le braccia di Cangane.

24′ Lazzaretti non ce la fa. Al suo posto entra Ngamba. Buona prima parte di gara dal punto di vista della corsa e dell’atteggiamento da parte della Cairese.

22′ Tegola per la Cairese, a seguito di uno scontro di gioco Lazzaretti esce dal campo probabilmente con la caviglia dolorante.

19′ Fernandez protegge bene il pallone spalle alla porta, non si riesce a girare e appoggia per Lazzaretti, il quale al posto di calciare da dentro l’area tocca largo per Oubakent. Bodrato chiude ma azione in cui il direttore di gara ravvisa una posizione di fuorigioco.

17′ Si fa vedere in avanti la Cairese, Garcia porta palla e fa partire un tiro-cross che impensierisce Bodrato. Palla sopra alla traversa, sarà rinvio dal fondo.

16′ Il Ligorna continua a mettere palloni al centro. Tassotti calcia dalla destra, Cangane smanaccia.

15′ Fallo a metà campo di Turone, sanzionato con il cartellino giallo.

13′ Ligorna più propositivo. Corner battuta Miccoli, testa di Bacigalupo ma pallone abbondantemente sul fondo.

11′ Cairese distratta come lo “Sveglia” di Nappi testimonia. Il Ligorna batte veloce una punizione sulla sinistra. Tussellino crossa al centro per Murgia che colpisce senza inquadrare la porta. Bella occasione per i genovesi.

Spinge molto sulla destra il Ligorna in questo avvio di partita. Out Castiglia, la Cairese schiera, nel canonico 4-3-3 di Nappi, il giovane classe 2005 Federico davanti alla difesa.

5′ Murgia, tra i più pimpanti del Ligorna, si trova da solo davanti al portiere ma l’arbitro segnala una posizione di fuorigioco.

3′ Esce Cangane fuori dall’area e commette fallo. Ammonito il portiere gialloblù.

1′ Si parte.

Primo tempo

Ligorna: Bodrato, Miccoli, Grosso, Scannapieco, Bacigalupo A., Miracoli, Dellepiane, Lionetti, Tassotti, Tussellino, Murgia. A disposizione: Gentile, Danovaro, Lurani, Troiano, Cericola, Ghinassi, Traverso, Di Stefano, Vassallo. Allenatore: Matteo Pastorino.

Cairese: Cangane, Boveri Em., Turone, Garcia, Lazzaretti, Oubakent, Gargiulo J., Garbarino A., Vignaroli, Federico, Fernandez. A disposizione: Zanon, De Mori, Lartey, Onkony, Anselmo, Sokhna, Ngamba, Chiarlone, Bellotti. Allenatore: Marco Nappi.

Arbitro: Salvatori di Macerata. Assistenti: Lobene di San Benedetto del Tronto e D’Ovidio di Pesaro.

Cairese, quando finisce la crisi? Manca la vittoria dalla fine di settembre in casa gialloblù, se si esclude il successo contro quel che resta dell’Albenga di due settimane fa. La svolta con Nappi non è arrivate e oggi si prospetta una sfida difficilissima contro un Ligorna determinato a chiudere il campionato perlomeno in zona playoff. La Cairese ha comunque buone chance di salvezza. In primis perché manca tantissimo alla fine, in secondo luogo perché l’Albenga è la prima candidata a lasciare la Serie D e, infine, perché Chieri, Borgaro e Fossano sono dietro ai gialloblù e non sembrano anch’esse particolarmente in ripresa.