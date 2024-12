Il Vado continua a vincere: doppio Vita a Lavagna, prosegue la missione sorpasso al Bra

LAVAGNESE vs VADO 1-2 (93′ Banfi; 37′, 47′ Vita)

Lavagna. L’anticipo della diciottesima giornata di Serie D metteva di fronte al Vado una trasferta molto insidiosa come quella contro la Lavagnese allo stadio Riboli. Una gara maschia e spigolosa nella quale ne sono usciti vincenti i rossoblù: è ancora Vita l’uomo decisivo, che grazie alla sua doppietta odierna si posiziona al primo posto nella classifica marcatori.

La sua seconda rete è stata particolarmente importante anche sotto il piano mentale, essendo arrivato a soli due minuti dal ritorno in campo dagli spogliatoi. La Lavagnese aveva così da recuperare ben due gol e il 2-1 di Banfi è arrivato al novantatreesimo: troppo tardi, i tre punti vanno agli uomini di Cottafava.

Per una notte i rossoblù saranno a due punti dalla vetta in attesa di scoprire il risultato di domani tra il Bra e il Borgaro Nobis. I pronostici per questa partita vanno tutti verso i giallorossi, ma il calcio non è una scienza esatta. Intanto il Vado si porta a casa il suo undicesimo risultato utile consecutivo e continua la sua “missione sorpasso”.

90’+6′ Finisce qui! Il Vado espugna il Riboli di Lavagna.

90+3′ Accorcia la Lavagnese! Banfi mette a segno all’angolino dopo aver ricevuto una palla gestita da un’azione in profondità: 2-1.

90′ Sei minuti di recupero.

89′ Alfiero lascia il campo Donaggio, a breve la proclamazione del recupero.

85′ Esce Vita per Lora, l’attaccante con la maglia numero 11 è sempre più decisivo per il Vado.

81′ Lavagnese in dieci uomini! Lupinacci lamenta di aver subito un fallo ma Graziano non è d’accordo. Qualche parola di troppo e arriva l’espulsione per lui.

80′ Doppia sostituzione per il Vado: fuori Corsa (infortunato) per Ndianefo e Bussaglia lascia il campo a Venneri.

75′ Poca cronaca in questa fase di gioco, i ritmi sono sempre bassi. C’è un altro cambio per i locali: fuori Lombardi, dentro Marianelli.

65′ Seconda sostituzione per la Lavagnese: fuori Mazza, dentro Banfi. La partita è calata d’intensità in questi primi venti minuti del secondo tempo: i rossoblù hanno capitalizzato il raddoppio dopo appena due minuti dal ritorno in campo dagli spogliatoi. Finora è un momento decisivo per l’inerzia della gara.

50′ Cambio per la Lavagnese: esce Onero per Puntoriere.

47′ Raddoppio del Vado! Ancora Vita! Palla recuperata sulla trequarti da Capra, scarico per Alfiero che scende sulla sinistra e crossa: porta vuota e il numero 11 deposita in rete, 2-0 per il Vado.

Si riparte!

Secondo tempo

45’+3′ Fine primo tempo a Lavagna: il Vado conduce 1-0 grazie al gol di Vita. Parapiglia al duplice fischio: prima frazione spigolosa al Riboli. Il punteggio, tuttavia, al momento è a favore dei vadesi grazie al gran gol di Vita.

45’+2′ Occasionissima per il raddoppio! Triangolazione stretta Vita-Capra con la palla che finisce in area per Alfiero tutto solo: all’ultimo istante tuttavia un giocatore della Lavagnese salva tutto e spazza via il pallone.

45′ Tre minuti di recupero con una partita che si sta scaldando sempre di più: il clima è molto acceso e Abonckelet, già ammonito, rischia di farsi buttare fuori per aver allontanato la palla a gioco fermo.

37′ Vado in vantaggio! Capra fa un triangolo sul lato sinistra, si accentra e passa la palla a Vita: un gran tiro da fuori area, 1-o per i rossoblù.

30 La sfida non si sblocca al Riboli con la Lavagnese più in voga in questa prima parte iniziale di gara.

24′ Rosso diretto per Cottafava! L’allenatore rossoblù, infuriato con l’arbitro, viene allontanato al ventiquattresimo. Giallo per Abonckelet e Vado che sta leggermente subendo la manovra dei padroni di casa. fallo assegnato qualche parola di troppo avvertita

20′ Nei primi venti minuti di gioco si vedono di più i bianconeri, che puntano a schiacciare il Vado nella propria metà campo. Un’ammonizione tra le fila rossoblù: è per Bussaglia.

Si parte al Riboli!

Primo tempo

Lavagnese: 1 Raspa, 2 Ghigliotti, 4 Masini, 5 Gabelli, 10 Lombardi, 11 Mutton, 18 Lupinacci, 19 Onero, 23 Berardi, 24 Attuoni, 28 Mazza. A disposizione: 12 Gragnoli, 3 Garibotto, 6 Balan, 7 Marianelli, 13 Pastorino, 14 Garbarino, 15 Banfi, 21 Puntoriere, 27 Di Giosia. Allenatore: Roselli.

Vado: 22 Bellocci, 2 Pisanu, 3 Monteverde, 4 Montesano, 7 Capra, 8 Bussaglia, 9 Alfiero, 11 Vita, 18 Abonckelet, 27 Cottarelli, 28 Corsa. A disposizione: 1 Sattanino, 5 Lora, 10 Gagliardi, 13 Mameli, 14 Michelucci, 15 Ndianefo, 21 Casazza, 23 Venneri, 24 Donaggio. Allenatore: Cottafava,

Arbitra Loris Graziano di Rossano, coadiuvato da Francesco Paolo Graziano di Paola e Michael Maraboli di Monza.

Lavagna. Il Vado ha recuperato molto terreno e ora si trova a -5 dalla capolista Bra, con uno scontro diretto ancora da disputare. I rossoblù devono sbagliare il meno possibile, ma la lotta per il primo posto appare aperta e potenzialmente apertissima. Oggi la squadra di Cottafava sarà impegnata al Riboli contro la Lavagnese, sesta in classifica con 28 punti. Una sfida molto insidiosa ma che i vadesi devono provare a fare propria per continuare spediti la corsa ai piemontesi.