Serie D, il Vado si rinforza ancora: in attacco riecco Merkaj

Il Vado non vuole lasciare nulla di intentato. Per andare in Serie C, i rossoblù devono evitare passi falsi e riuscire a scavalcare il Bra, che al momento ha cinque punti di vantaggio sulla squadra di Cottafava.

Il club del presidente Tarabotto rinforza ulteriormente il reparto avanzato annunciando il ritorno di Olger Merkaj. L’attaccante ormai ex Fiorenzuola aveva giocato con i rossoblù anche l’anno scorso. Classe 1997, può giocare come punta centrale, seconda punta o partire più largo dalla destra.

Merkaj dà manforte a un reparto in cui la coppia formata di Vita e Alfiero sta facendo sfracelli. In due hanno già segnato la bellezza di 25 goal. Vita ne ha firmati 14 mentre Alfiero 11.

Per il Vado l’inizio del 2025 sarà cruciale. Si parte contro il quotato Chisola in casa, poi l’ambizioso NovaRomentin per arrivare al big match del 15 gennaio contro il Bra. Anche questa volta in infrasettimanale.