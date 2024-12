Serie D. Il Vado rinforza la rosa: ufficiale Giuseppe Picone

Vado. La squadra di Cottafava da oggi potrà contare su un centrocampista in più. È infatti notizia di poco fa l’ingresso in squadra di Giuseppe Picone, classe 1995 in arrivo dal Fossano con un trascorso importante all’Asti e, in passato, anche all’Alessandria. Un giocatore esperto di questo girone, essendo che ha militato nelle ultime 5 stagioni nel girone “A” e che potrà aiutare il reparto arretrato del Vado.

La squadra rossoblù sta continuando a vincere in campionato e sembra aver trovato il giusto passo per cercare di trovare la vetta della classifica. Al giro di boa del campionato e prima della sosta, la squadra vadese si trova infatti al secondo posto in classifica a – 5 dal Bra.

Picone in questa stagione ha già trovato il gol. Per lui in undici presenze stagionali, ha già trovato la via della rete una volta e servito due assist, un inizio non male per un giocatore del reparto arretrato.