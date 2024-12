Serie D, il Vado ingrana la quarta e punta la vetta. Cottafava: “Dominio del campo nella prima parte di gara, tutti stanno dando cuore e anima per questa squadra”

Vado Ligure. Un’altra vittoria convincente, la quarta consecutiva. Le difficoltà accusate nelle prime fasi della stagione in corso sembrano ormai soltanto un lontano ricordo in casa Vado. Il sodalizio rossoblù infatti, grazie all’affermazione ottenuta domenica tra le mura amiche contro l’Asti, ha trovato il nono risultato utile consecutivo, un bottino che ha permesso alla squadra del presidente Tarabotto di svoltare anche per merito del ritorno in panchina di Marcello Cottafava.

L’allenatore è intervenuto al termine del match vinto nell’ultimo turno con il risultato di 3-1 dichiarando: “Nella prima parte della partita abbiamo avuto il dominio del campo. Poi sul risultato rotondo sono saltate alcune scalate previste, però nell’ultimo quarto d’ora grazie al grande lavoro di Venneri, Gagliardi e Casazza siamo riusciti a sistemarci. Lavoreremo forte su quest’aspetto, anche nelle vittorie si trova sempre qualcosa da migliorare, ma siamo contenti della prestazione dei ragazzi”.

L’arrivo di Michele Pisanu ha permesso al Vado di trovare le geometrie mancanti a centrocampo: “Mameli è un ragazzo giovane e forte che sta diventando calciatore perchè ha grosse qualità. Pisanu invece è più esperto e ci ha dato più geometrie in mezzo al campo. Devo dire però che in questa squadra anche chi ha trovato meno spazio sta dando cuore e anima. C’è soddisfazione per il risultato finale, sono contento per questi ragazzi. Tutti stanno dimostrando professionalità e amore per questa maglia. Questa credo che sia la soddisfazione più grande per un allenatore”.

“Quando si vince si è contenti – ha proseguito l’intervistato – e significa che qualcosa di buono si sta facendo. Abbiamo ancora il mercato invernale e un’ultima fase di campionato prima della sosta natalizia. Dobbiamo pensare principalmente a noi stessi, poi nella seconda fase dovremo fare la rincorsa su qualcuno non essendo primi. Dobbiamo capire dove possiamo migliorare cercando di rimanere attaccati al gruppo”.

In conclusione Cottafava ha dichiarato: “Ci sarà modo di parlare del mercato. Se si potrà migliorare questo gruppo perchè no. Io sono felice di chi sto allenando, ora la mia concentrazione è al 100% su di loro. Se poi entrerà qualcuno in questa grande famiglia saremo pronti ad accoglierlo”.