Serie D, il Città di Varese batte la Cairese e tiene il passo di Vado e Bra. Mister Floris: “Siamo consapevoli di essere una squadra forte”

Cairo Montenotte. Una vittoria importante per tenere il passo di Vado e Bra. Domenica il Città di Varese ha superato la Cairese espugnando lo stadio “Cesare Brin” con il risultato di 0-1. Ai lombardi per vincere il match è bastata la rete di Lari, giocatore vezzeggiato da mister Roberto Floris a fine partita: “Il ragazzo (Lari, ndr) non lo scopriamo di certo oggi. È un calciatore forte che entra con grande spirito e sta giocando anche bene perchè quando tocca il pallone lo butta dentro. Siamo ben contenti di averlo”.

L’allenatore del Città di Varese ha poi analizzato la gara disputata: “Abbiamo creato e sbagliato tanto. È mancata un po’ di cattiveria, però credo che nell’arco della partita abbiamo subito solo un calcio d’angolo dove tra l’altro abbiamo anche sudato freddo. Nella dinamica del match però non abbiamo subito più di un tiro. Inoltre abbiamo sbagliato un paio di gol e un calcio di rigore”.

“Abbiamo perso Valagussa a partita in corso – ha proseguito l’intervistato -, ma l’ingresso di Marchisone ci ha dato un po’ più di vivacità. Abbiamo continuato a creare e ci abbiamo creduto. Eravamo comunque sereni e consapevoli che prima o poi il gol sarebbe arrivato”. Sulla Cairese, mister Floris ha dichiarato: “È una squadra molto compatta e aggressiva. Si vede che stanno lavorando con un allenatore che conosce i concetti di gioco. Io però credo che oggi il Varese sia stato superiore sotto tutti i punti di vista”.

Infine il tecnico ha concluso guardando al futuro: “Noi facciamo il nostro, giochiamo domenica dopo domenica e vedremo quello che succederà alla fine. Noi siamo consapevoli di essere una squadra forte che con il tempo sta trovando sempre più i meccanismi. Siamo sempre più quadrati, vedremo come andrà”.

Tra i protagonisti assoluti del match Luca Marchisone, uno dei volti nuovi del Città di Varese. “Spero di trovare il gol già da domenica prossima – ha dichiarato il fantasista classe 2001 -. Sono molto contento di questa squadra e la sto cercando di aiutare perchè mi sono ritrovato in una rosa molto forte dove i compagni sanno giocare a calcio. Mi sto trovando molto bene”.

“Dobbiamo sfruttare le occasioni – ha continuato l’intervistato – perchè in porta ci arriviamo sia con la palla a terra che con il lancio lungo. Possibilità ne abbiamo sempre, anche oggi ne abbiamo avute tante e purtroppo dispiace perchè secondo me la partita non doveva finire soltanto 0 a 1″.

Infine Marchisone ha parlato dell’approccio con il Città di Varese: “Mi trovo benissimo con la squadra, sono tutti ottimi ragazzi”.