Serie D, caos Albenga: in attesa della conferenza stampa, le nostre domande

L’Albenga, specialmente in Serie D, è tra quelle poche realtà del calcio locale per cui l’interesse travalica il mondo degli appassionati coinvolgendo anche chi è fuori dal mondo del calcio. Una squadra, come il Savona, che si identifica molto con un luogo o una zona anche in virtù della lunga tradizione. Va da sé che i riflettori siano sempre puntati e che l’attenzione per le vicissitudini del club bianconero sia sempre alta. E per questo ha subito creato perplessità nella scorsa primavera il silenzio che ha accompagnato l’arrivo al comando del club della coppia formata da Cristian Candela, commercialista lombardo, e Nicola Bisazza, dirigente sportivo. Nessuna conferenza stampa, comunicazione pari a zero. Tuttavia, il racconto dell’estate è stato come giusto che sia scevro da qualsiasi pregiudizio e i fatti hanno parlato di una squadra costruita bene – seppur con grande ritardo rispetto ai canoni della categoria – e di un allenatore, Mariotti, con ottime credenziali poi rispettate.

Che l’aria intorno al Riva non fosse delle migliori però, era già noto. L’iscrizione al campionato di Serie D arrivata all’ultimo secondo e una rosa assemblata in toto dopo la partita persa con l’Imperia facevano presagire a un ingranaggio mancante tra club, piazza e gruppo squadra. Infatti, solo dopo quella partita, si è iniziato ad ufficializzare i vari acquisti del club, alcuni avevano già preso parte a quella partita, altri sono arrivati dopo.

L’ulteriore dubbio che qualcosa non andasse è ben presto arrivato con la notizia della scomparsa del settore giovanile – Juniores esclusa – passato in toto al Pontelungo. Dopo un inizio di campionato di livello altissimo, l’organigramma è evaporato con una serie impressionante di dimissioni, tra cui il ds Virdis e mister Mariotti stesso, a cui ha fatto seguito l’addio di quasi tutti i componenti della rosa. Dopo neanche due mesi di stagione! Anche qui, nessuna conferenza stampa. Nessuna spiegazione post partita, nessun comunicato. Neanche in Seconda Categoria, ormai, si vedono squadre che rinunciano alla comunicazione. Mentre al Riva non viene fornita al pubblico nemmeno la distinta doppia stampata al pubblico.

Insomma, senza settore giovanile, senza un organigramma adatto alla Serie D e con una squadra che ha alternato 58 giocatori e che perde ormai a ripetizione. Il tutto in un contesto di voci di debiti, come quella del ristorante. Anche qui, non si vuole creare il polverone a tutti i costi. Lo dimostra il fatto che, pur senza che la società lo abbia comunicato, si è scritto a chiare lettere come le voci sullo sfratto dei giocatori siano, al momento, infondate. Ma l’impressione che qualcosa non funzioni è sempre più forte.

Visto che l’attesa della conferenza stampa sembra ormai quella di Godot, annunciata in estate ma alle soglie di Natale mai convocata, la nostra redazione ha deciso di porre le domande pubblicamente, nella speranza di una risposta soprattutto per chiarezza nei confronti di quei lettori che seguendo le vicissitudini ingaune possono avere l’impressione di assistere al teatro dell’assurdo.

Ecco dunque i quesiti che, in fondo, sono quelli di tutti:

1) Perché rinunciare in toto al settore giovanile lanciando subito un segnale di “smantellamento”?

2) La campagna acquisti estiva è stata di livello e, si presuppone, discretamente onerosa. Chi è o doveva essere il main sponsor dell’Albenga? Chi, per dirla chiaramente, “ci mette i soldi”?

3) Cristian Candela ha fatto la foto di presentazione e legato il suo nome al club. Perché non fare una conferenza subito? Perché con tutte le polemiche e questioni spinose delle ultime settimane rimanere in silenzio?

4) Quali sono i motivi del fuggi fuggi generale di dirigenti e giocatori?

5) Il dirigente Cutrupi, ex Alessandria, è entrato davvero nei quadri del club? Perché mister Rocco De Marco se n’è andato dopo appena una settimana?

6) Da fuori si ha l’impressione che Nicola Bisazza e mister Thomas Massa gestiscano tutto da soli. È così? Quel è lo scopo di tutto ciò visto che la squadra non è chiaramente adatta alla categoria? Quale prospettiva?

7) Il giocatore Sangarè ha confermato di aver sporto una querela ad un vostro dirigente. Cosa potete dire a riguardo?

8) Con quale criterio vengono contattati i giocatori? L’Albenga è diventata una “palestra” per aspiranti giocatori? E cosa c’è di vero nelle voci, sempre più insistenti, di provini fatti fare in continuazione – e secondo alcuni rumors “a pagamento” – a giovani che ambiscono a fare presenze in Serie D? L’Albenga conferma o smentisce?

9) Quali rapporti ci sono con il comune di Albenga? C’è un confronto con il sindaco Tomatis?

10) È vero che la società non ha mai pagato gli stipendi ai giocatori, oltre a non aver mai saldato i debiti lasciati dalla scorsa proprietà e quelli di questa annata?

11) Ad un certo punto dell’anno, dopo la prima intervista a Massa, è stato indetto il silenzio stampa (comunicato dallo stesso allenatore a un nostro collega). Perché questa decisione e perché si sono indette delle conferenze stampa mai realizzate? È stata una vostra strategia non comunicare con i tifosi più che con i giornali?

12) Non credete che leda all’immagine della società e dei pochi dirigenti rimasti questo silenzio anche delle pagine della comunicazione?