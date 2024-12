Serie D, Cairese vs Albenga LIVE: due crisi diverse ma si salvi chi può

CAIRESE 2 (20′, 57′ Fernandez) – ALBENGA 0

70′ Cambio anche nell’Albenga, Criscuolo lascia il posto a Cavallo.

68′ Il neoentrato Turone commette un fallo in posizione avanzata e rimedia subito un cartellino giallo.

66′ Fase senza sussulti, con l’Albenga che prova a rendersi pericoloso con Ferrarese che va profondo con Criscuolo che, dal fondo, mette al centro ma Cangane sul primo palo fa buona guardia e la blocca. Poi, mister Nappi sostituisce Lazzaretti con Turone.

59′ Albenga a un passo dal tracollo. Prima Ngamba si mangia un goal tergiversando troppo davanti al portiere dando il tempo agli avversari di chiuderlo. Poi, al termine dell’azione seguente, Fernandez segna con un tap in il suo terzo goal ma la terna annulla per una posizione di fuorigioco. Nel frattempo, esce Chiarlone ed entra Vignaroli.

57′ Fernandez! Raddoppio Cairese! Lazzaretti salta in alto e di testa rimette un pallone nel cuore dell’area, tiro-cross di Oubakent su cui si avventa come un falco Fernandez che firma la doppietta.

54′ De Mori gestisce male un pallone in fase offensiva e poi compie un fallo che gli costa l’ammonizione per bloccare la ripartenza dei bianconeri.

50′ Oubakent prova l’azione personale ma viene steso. Punizione da posizione interessante per la Cairese.

46′ Si riparte. Subito Cairese pericolosa con Oubakent, tiro respinto da Perrucca.

Secondo tempo

45′ Palla messa al centro dall’Albenga. Onkony svirgola regalando un corner. Fernandez respinge la battuta sul primo palo. Si chiude qui il primo tempo.

42′ Ancora Cairese in verticale. Chiarlone sradica un pallone a un avversario e fa correre Ngamba sulla destra. Servizio al centro per Oubakent, il cui tiro potente viene rimpallato da un difensore bianconero. Castiglia raccoglie la respinta ma il suo rasoterra si spegne a lato.

38′ Cairese vicinissima al raddoppio. Castiglia decide di alzare il ritmo, porta palla e serve profondo Anselmo. Il “treno” mette al centro per Ngamba che controlla e calcia a botta sicura ma troppo centrale. Perrucchi para sulla linea.

35′ Albenga non pervenuto nella metà campo avversaria, ora ci prova con un lancio. Cangane esce al limite dell’area e spazza di piede.

29′ Ngamba prova a sfruttare un’indecisione della difesa ingauna inserendosi tra i difensori e provano in allungo a calciare. Conclusione deviata.

22′ Pezzulla viene ammonito per un fallo a centrocampo. Secondo ammonito tra le fila ingaune.

20′ Cairese avanti! Ngamba allarga sulla sinistra per Oubakent, il quale dribbla Pezzulla e mette a rimorchio. Fernandez non se lo fa dire due volte, controlla e scarica in rete.

16′ Cross di Ngamba dal fondo. Non si capiscono Perrucca e un suo difensore. Palla in angolo. Sbuca Onkony di testa ma palla fuori.

Nota tattica: modulo 4-3-3 per la Cairese. Al centro della difesa Onkony e Gargiulo. De Mori a destra e Anselmo a sinistra. Castiglia play con ai lati Ngamba e Lazzaretti. Punta centrale Fernandez. Sugli esterni del tridente Chiarlone destra e il nuovo arrivato Oubakent a destra. Modulo 3-5-2 per l’Albenga. Prodigo di consigli mister Nappi, panchina dell’Albenga deserta visto che ad oggi non risulta sia stato trovato un allenatore col patentino adeguato. La squadra viene allenata in settimana da Thomas Massa.

9′ Azione personale di Castiglia che si incunea in area e prova a calciare al volo da posizione ravvicinata. Armari lo chiude bene. In precedenza, ammonito Ferrarese per un fallo a metà campo.

8′ Albenga vicino al goal. Sugli sviluppi del corner, la difesa gialloblù si dimentica di Armari appostato al centro dell’area. Il giocatore quasi sorpreso colpisce spedendo di poco a lato.

7′ La Cairese gestisce male un rilancio lungo dell’Albenga e De Mori regala un calcio d’angolo agli ingauni.

6′ Azione insistita della Cairese. Lazzaretti calcia al volo da dentro l’area. Gran parata di Perrucca che si distende e si rifugia in angolo.

4′ Nella Cairese ancora non convocati Silvestri e Sassari. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità della separazione tra i due giocatori e la società. Celle Varazze in pole per assicurarseli.

1′ Si parte. Subito angolo per la Cairese. Nulla di fatto però.

Primo tempo

Cairese: 1 Cangane, 2 De Mori, 5 Onkony, 8 Lazzaretti, 11 Anselmo, 19 Oubakent, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 24 Ngamba, 28 Chiarlone, 39 Fernandez. A disposizione: 12 Rizzo, 6 Turone, 7 Garcia, 23 Bellotti, 26 Catalano, 27 Garbarino, 29 Vignaroli, 30 Federico, 38 Diagne. Allenatore: Marco Nappi.

Albenga: 1 Perrucca, 2 Pizzolato, 3 Bovegno, 4 Pezzulla, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Criscuiolo, 10 Ferrarese, 11 Ennasry. A disposizione: 12 Galletti, 13 Freccero, 14 Rodriguez A, 15 Rodriguez M, 16 Iorio, 17 Monte, 18 Barbo, 19 Cavallo, 20 Scurti. Allenatore: commissione tecnica.

Arbitro: Noce di Genova. Assistenti: Conio di Genova e El Hamdaoui di Novi Ligure.