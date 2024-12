Serie D, Cairese. Il ds Giribone: “2024 anno storico, ci dobbiamo salvare con le nostre gambe”

La Cairese chiude l’anno 2024 con un pareggio per 0 a 0 sul campo del Ligorna. Una partita ben giocata contro una delle squadre più forti del campionato. Il direttore sportivo Matteo Giribone parte dall’analisi della partita per poi tracciare il bilancio di un’annata che ha visto il club tornare in Serie D dopo 33 anni. Sul mercato, conferma che la società è al lavoro per trovare una prima punta che sostituisca Chris Gueye, capocannoniere del girone prima dell’infortunio che ha deciso di lasciare il club.

“La prestazione è stata all’altezza su un campo difficile e contro una squadra ben allenata – esordisce -. Abbiamo fatto bene e siamo soddisfatto. Senza questa prestazione sarebbe stato difficile ottenere punti. Permane il problema di non riuscire a concretizzare però oggi possiamo solo essere contenti. Risposta positiva sotto tutti i punti di vista“.

Bomber cercasi: “Con la società dobbiamo trovare un giocatore funzionale a questa squadra. Serve, è innegabile. Sono quei giocatori che ti fanno ottenere i tre punti quando li si deve fare. Dopo 33 anni rifare questa categoria non era facile. Siamo partiti bene con risultati anche inaspettati. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire. Ora siamo in una situazione di classifica da cui dobbiamo tirarci fuori.

Il caos dell’Albenga e un paio di altre situazioni complicati sembrano designare già tre retrocessioni. Resta la quarta. La Cairese però vuole salvarsi per meriti propri: “Vogliamo salvarci con le nostre gambe. Sono convinto che nessuno regalerà niente”.

“Il 2024 è stato un anno storico per il ritorno in Serie D. Siamo contenti di essere qui a giocarci le nostre carte per restare in questa categoria”, conclude.