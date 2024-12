Serie D, la Cairese rallenta ancora: al Città di Varese basta un gol, gialloblù sconfitti a domicilio (0-1)

Risultato: Cairese 0-1 Città di Varese (62’ Lari)

Termina così 0-1 per il Città di Varese un match ben disputato dalla Cairese, tradita però da un errore di De Mori e dall’espulsione di Castiglia che ha ulteriormente complicato la sfida.

Al 95’ Oubakent cerca i compagni nel cuore dell’area di rigore con un ottimo cross, ma Piras si conferma affidabile e in uscita alta riesce ad allontanare con un pugno.

Al 91’ Ngamba recupera un ottimo pallone e dai 25 metri cerca la porta di prima intenzione, ma il suo tentativo termina sul fondo.

Il direttore di gara concede 6 minuti di recupero.

All’87’ mister Di Pietro opta per operare l’ultima sostituzione del match: dentro Onkony, fuori Boveri il quale ha dato vita ad una prestazione generosissima uscendo tra gli applausi del suo pubblico.

All’85’ chance clamorosa per la Cairese che, su azione da corner, vede Oubakent sfornare un cross al bacio per Boveri sul secondo palo: Piras buca ma il capitano dei gialloblù non riesce a deviare il pallone in rete. Increduli i tifosi dei locali in tribuna.

All’81’ Barzotti viene sostituito per favorire l’ingresso in campo di Priola: anche il Città di Varese opta per una sostituzione.

Al 77’ la Cairese prova ad aumentare il proprio peso offensivo sostituendo Garbarino con Anselmo.

Al 76’ Lari, dopo essere stato imbeccato in maniera illuminante da un compagno, si presenta a tu per tu con Cangane trovando sulla sua conclusione l’ennesimo intervento provvidenziale dell’estremo difensore della Cairese: resiste lo 0-1 al Brin.

Al 73’ Ngamba prova una sgasata offensiva commettendo però un intervento duro ai danni di un avversario dopo essersi allungato troppo il pallone: cartellino giallo inevitabile per il numero 24 dei gialloblù.

Al 67’ la Cairese opta per un’altra sostituzione: dentro Ngamba, fuori Lartey.

Al 66’ Città di Varese ancora pericoloso con una buona conclusione dal limite dell’area, ma il tentativo termina tra le braccia di Cangane.

Al 62’ incredibile al Brin: Lari appena entrato dà immediatamente ragione al proprio allenatore trovando la rete del vantaggio ospite. De Mori manca la spazzata allontanando un cross velenosissimo proprio sui piedi del numero 17 del Città di Varese, che ben appostato spiazza Cangane di giustezza: è 0-1 al Brin! Ammonito Lari per essersi levato la maglia per esultare.

Al 61’ il Città di Varese sostituisce Ferrieri favorendo l’ingresso in campo di Lari.

Al 58’ mister Di Pietro corre ai ripari inserendo Lazzaretti al posto di Diagne.

Al 57’ Barzotti colpisce a botta sicura di testa con uno stacco imperioso, ma Cangane si conferma un muro invalicabile alzando il pallone sopra la traversa.

Al 53’ Castiglia riceve la seconda ammonizione del match venendo espulso. punita una gamba troppo alta con conseguente fallo su Daqoune: Cairese in 10 uomini!

Al 52’ la Cairese, galvanizzata dal rigore parato da Cangane, prova a scuotersi con un’ottima azione manovrata arrivando a calciare con Castiglia che, per centimetri, con un ottimo piazzato sfiora il palo alla destra di Piras.

Al 51’ Castiglia interviene in maniera dura su un avversario venendo sanzionato.

Al 50’ Banfi si incarica della battuta del tiro dagli undici metri trovando la super parata di un Cangane in stato di grazia: pallone bloccando sulla linea, resiste lo 0-0 al Brin!

Al 49’ pronti, via e il Città di Varese trova il tocco di mano in area di Lartey: nessun dubbio per il direttore di gara, sarà penalty per la formazione ospite.

Alle 15:37 prende il via il secondo tempo. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue visti durante i primi 45. L’unica eccezione è rappresentata da Marchisone in campo al posto di Valagussa.

Termina tuttavia senza emozioni con il risultato di 0-0 un primo tempo piuttosto bloccato. Ottima prova difensiva fin qui della Cairese, formazione che però sembra ancora mancare in un pizzico di cattiveria davanti.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 41’ il Città di Varese è costretto ad operare una sostituzione. Valagussa, ex conoscenza del calcio ligure (il fantasista negli anni scorsi ha militato tra le file di Vado e Sanremese) lascia il campo a causa di un problema muscolare: dentro Marchisone al suo posto.

Al 35’ il Città di Varese continua a spingere, ma la difesa della Cairese fa ottima guardia non concedendo praticamente nulla alla formazione ospite.

Al 28’ la Cairese riesce ad arrivare davanti all’estremo difensore avversario con una notevole fluidità di manovra mancando però nell’ultimo passaggio: buona chance per i gialloblù.

Al 24’ Cangane litiga con il pallone rischiando molto su un cross apparentemente innocuo: brivido per la Cairese, ma l’estremo difensore riesce a rimediare permettendo ai tifosi gialloblù presenti sugli spalti di tirare un sospiro di sollievo.

Al 20’ Barzotti stacca di testa nel cuore dell’area di rigore impensierendo la difesa dei locali, ma Cangane con un super intervento risponde presente alzando il pallone sopra la traversa.

Al 18’ Cairese pericolosa su azione da corner, ma il tentativo si risolve con un nulla di fatto.

All’11’ non si sblocca l’impasse con il Città di Varese che tuttavia prova a spingersi in propensione offensiva. Nel frattempo, sono arrivati presso il “Brin” anche gli ultras della formazione ospite.

Al 5’ squadre compatte con pochissimi spazi per provare delle sortite offensive da ambo le parti. Tra le file della Cairese si segnala il ritorno di capitan Boveri al centro della difesa 75 giorni dopo l’ultima volta.

Alle 14:33 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Cairese: 1 Cangane, 2 De Mori, 3 Lartey, 4 Boveri (C), 19 Oubakent, 20 Gargiulo, 21 Castiglia, 27 Garbarino, 30 Federico, 38 Diagne, 39 Fernandez.

A disposizione: 22 Bressan, 5 Onkony, 7 Garcia, 8 Lazzaretti, 11 Anselmo, 23 Bellotti, 24 Ngamba, 28 Chiarlone, 29 Vignaroli.

Allenatore: Giovanni Di Pietro (al posto dello squalificato Nappi).

Città di Varese: 1 Piras, 2 Vitofrancesco, 3 Ropolo, 5 Mikhaylovskiy, 9 Banfi, 16 De Angelis, 23 Daqoune, 26 Valagussa, 27 Ferrieri, 30 Barzotti, 50 Bonaccorsi.

A disposizione: 22 Ferrari, 6 Priola, 7 Maccioni, 8 Malinverno, 17 Lari, 19 Molinari, 21 Marangon, 33 Giorgi, 90 Marchisone.

Allenatore: Roberto Floris.

Arbitro del match è il signor Maicol Guiotto della sezione di Schio. Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto e Pier Guido Morsanuto di Portogruaro i suoi assistenti.

Presentazione

Cairo Montenotte. Oggi presso lo stadio “Cesare Brin” Cairese e Città di Varese si sfidano in un match dalla posta in palio elevata. La diciottesima giornata del campionato di Serie D mette di fronte due formazioni dagli obiettivi opposti, ma accumunate dalla stessa necessità: la vittoria per non perdere il passo delle dirette concorrenti. Città di Varese reduce da un pareggio e una sconfitta (1-1 con il Bra e 2 a 0 Chisola), tre punti in due partite invece per la Cairese (affermazione contro l’Albenga e sconfitta contro l’Imperia).