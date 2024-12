Serie D. Cairese a picco, l’Albenga sprofonda in zona playout

La Cairese di Nappi, dopo la vittoria di domenica scorsa contro l’Albenga, inciampa nuovamente in campionato. Sconfitta con ampio margine contro l’Imperia di Buttu, un netto 3-0 che fa dimenticare presto la buona prestazione messa in campo contro gli ingauni. Uno scontro importante quello perso oggi in trasferta, valevole per la lotta salvezza, anche se più volte l’allenatore Nappi ha dichiarato di non volere utilizzare questo termine.

Oggi la realtà però è un altra. Con questa vittoria infatti, l’Imperia supera la Cairese in classifica e si piazza tra gialloblù e Albenga a 18 punti, la Cairese rimane invece a 16.

Guardando leggermente in alto, sia geograficamente che in posizioni di classifica, l’Albenga continua a perdere. Contro la Vogherese in trasferta arriva un sonoro 4-1, con i rossoneri che lasciano il testimone agli ingauni in zona playout.

Da quando l’Albenga è in Serie D, non si era mai arrivati a toccare la zona nevralgica della bassa classifica, nemmeno l’anno scorso in condizioni di difficoltà. Piemontesi a +1 sui bianconeri e incontro salvezza vinto, contro un Albenga che ormai ha abituato i suoi sostenitori, stanchi soprattutto della condizione societaria, a vedere o leggere ogni domenica di una sconfitta.

Le formazioni di Imperia 3 vs Cairese 0:

Imperia: 1 Sylla, 2 Osagie (gol), 3 De Simone, 4 Graziani G, 5 Scarrone, 6 Gandolfo, 7 Scalzi (2 gol), 8 Giglio, 9 Szerdi, 10 Costantini, 11 Graziani T. A disposizione: 12 Ragone, 13 Di Gioisia, 14 Santanocito, 15 Morra, 16 De Simone, 17 Di Salvatore, 18 Fatnassi, 19 Gaeta, 20 Totaro. Allenatore: Buttu.

Cairese: 1 Cangane, 3 Lartey, 5 Onkony, 6 Turone, 8 Lazzaretti, 19 Oubakent, 20 Gargiulo, 24 Ngamba, 27 Garbarino, 28 Chiarlone, 21 Hernandez. A disposizione: 12 Canonica, 2 De Mori, 4 Boveri, 7 Garcia, 11 Anselmo, 23 Bellotti, 29 Vignaroli, 30 Federico, 38 Diagne. Allenatore: Nappi.

Arbitro il signor Merlino Giuseppe di Pontedera, coadiuvato da Cucciniello Diletta di Arezzo e Tarocchi Dario di Prato.

Le formazioni di Vogherese 4 vs Albenga 1:

Vogherese: 1 Norrito, 2 Velaj, 3 Balesini, 4 Tunesi, 5 Bortoletti, 6 Losio, 7 Monza (gol), 8 Sollini, 9 Cappadonna (gol), 10 Zito, 11 La Vecchia (due gol). A disposizione: 12 Rossi, 13 Usardi, 14 Tursi, 15 Asei Conte, 16 Poropat, 17 Zoppi, 18 Longo, 19 Gerace, 20 Corioni. Allenatore: Cavaliere.

Albenga: 1 Maccagni, 2 Caluschi, 3 Gaido, 4 Pezzella, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Di Porto, 9 Criscuolo, 10 Ferrarese, 11 Ennasry (gol). A disposizione: 12 Galletti, 13 Freccero, 14 Pizzolato, 15 Bovegno, 16 Bianchi, 17 Peirano, 18 Nori, 19 Monte, 20 Aboubakar.

Arbitro della gara il signor Castelli Diego di Ascoli Piceno, coadiuvato da Silenzi Sara e Aureli Andrea di San Benedetto Del Tronto.

I risultati della diciassettesima giornata di Serie D “A”:

Asti 2 – 2 Lavagnese, Borgaro 0 – 3 Chisola, Città di Varese 1 – 1 Bra, Fossano 0 – 4 NovaRomentin, Imperia 3 – 0 Cairese, Ligorna 1 – 4 Gozzano, Saluzzo 2 – 1 Derthona, Sanremese 0 – 0 Chieri, Vado 3 – 1 Oltrepò, Vogherese 4 – 1 Albenga.

La classifica di Serie D:

Bra 39, Vado 34, NovaRomentin 32, Chisola 30, Città di Varese 30, Lavagnese 28, Ligorna 28, Asti 25, Gozzano 24, Saluzzo 24, Sanremese 23, Derthona 22, Vogherese 21, Oltrepò 20, Albenga 20, Imperia 18, Cairese 16, Fossano 12, Borgaro Nobis 11, Chieri 9.