Serie D, Albenga: di Miracoli solo quello del Ligorna, ingauni sconfitti 3 a 0

ALBENGA VS LIGORNA 0-3 (32′, 63′ Miracoli, 53′ Lionetti)

93′ Termina qua la partita, l’Albenga perde nuovamente in campionato.

90′ Assegnati tre minuti di recupero. Intanto arriva forse la prova di gol più bella della partita, pallone alto raccolto da Criscuolo con una rovesciata. Il giocatore però sfiora la palla e il pallone non viene ben indirizzato verso la porta.

81′ Altro cambio per l’Albenga che, in questo momento, sta solamente subendo le offensive ospiti. Fuori Alfano per Peirano.

71′ Cambio anche per il Ligorna. Fuori Miracoli e Lionetti per Cericola e Traverso.

70′ Altro cambio per l’Albenga, fuori Ennasry per Criscuolo per cercare di dare più ossigeno all’attacco. L’undici ha speso veramente tante energia in questa partita, l’unico probabilmente sufficiente dei suoi.

63′ Angolo per il Ligorna, Miccoli pennella una grande parabola come quelle del suo omonimo che trova Miracoli! Colpo di testa ravvicinato sul primo palo, il Ligorna chiude la partita.

60′ Primo cambio per Gaido, fuori Nori per Daidola.

58′ Clamoroso, porta stregata per il Ligorna adesso. Tiro di Di Stefano che Galletti para ma non trattiene, poi il colpo a porta vuota di Murgia che si infrange sulla traversa. Cambi per il Ligorna, fuori Di Stefano e Troiani per Miccoli e Bacigalupo.

53′ Punizione per il Ligorna. Pallone dentro e Lionetti incorna! Gran gol del numero 21 che sancisce il doppio vantaggio.

48′ Ancora il Ligorna che spinge, il pallone però non riesce a centrare la porta.

45′ Le squadre rientrano in campo. Subito un cambio per il Ligorna, fuori Ghinassi per Tussellino.

Secondo tempo

47′ Ecco arriva la fine del primo tempo. L’Albenga torna negli spogliatoi sotto di un gol.

45′ Per ora, niente da ravvisare se non un quieto palleggio del Ligorna. Sono stati assegnati 2 minuti di recupero.

34′ Il Ligorna continua a spingere, Lionetti prova a calciare forte, ma Galletti blocca in un tempo.

32′ Calcio di punizione per il Ligorna da poco più del limite. Sulla battuta Miracoli, Lionetti e Di Stefano. Lionetti tocca in orizzontale per Miracoli che calcia forte sul primo palo, ecco il gol del Ligorna! Gran gol da fuori area, il Ligorna è in vantaggio.

28′ Ancora Murgia che ci prova, il pallone termina tra le braccia di Galletti.

22′ Lionetti si guadagna il limite dell’area con la forza, ma il suo tiro viene deviato e termina fuori. Sull’angolo, grande incornata di Scannapieco sul secondo palo che si infrange sul palo.

21′ Ecco il contropiede ospite, traversone che segue tutto lo specchio della porta senza centrarla, il pallone arriva a Lionetti che raccoglie e passa docilmente a Troiani che, da solo, spara alto.

19′ Di Stefano si dimentica del pallone a pochi metri dalla porta, errore non da lui. Da questo scaturisce l’angolo per l’Albenga. Il pallone viene recuperato però dal Ligorna.

17′ Gran tiro di Murgia, il pallone esce di un soffio.

15′ Ci prova l’Albenga questa volta, dopo il gol quasi sfiorato da Murgia e da Di Stefano. Percussione centrale degli ingauni, fermata da una serie di rimpalli che sono arrivati tra le braccia del portiere ospite.

8′ Prima parte di partita, solo un angolo per gli ingauni. Per il resto, il Ligorna sta pressando molto duramente i ragazzi di Gaido, costruendo un assedio mirato che, se continuerà così, porterà nel giro di poco a trovare il primo gol.

1′ Si inizia con qualche minuto di ritardo per un buco nella porta dovuta alla partita prima. Intanto il Ligorna inizia con il suo gioco. Cross dentro di Ghinassi, Miracoli prova il colpo di testa che esce di molto.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Galletti, 2 Pezzella, 3 Gaido, 4 Freccero, 5 Belgiovine, 6 Armari, 7 Alfano, 8 Diporto, 9 Nori, 10 Ferrarese, 11 Ennasry. A disposizione: 12 Perrucca, 13 Peirano, 14 Bianchi, 15 Astini, 16 Iorio, 17 Bovegno, 18 Daidola, 19 Criscuolo, 20 Aboubakar. Allenatore: Gaido.

Ligorna: 12 Bodrato, 5 Grosso, 6 Scannapieco, 9 Miracoli, 10 Troiano, 15 Ghinassi, 18 Dellepiane, 21 Lionetti, 23 Di Stefano, 24 Tassotti, 29 Murgia. A disposizione: 22 Gentile, 2 Danovaro, 3 Lurani, 4 Miccoli, 8 Bacigalupo, 14 Cericola, 20 Traverso, 27 Vassallo, 28 Tussellino. Allenatore: Pastorino.

Arbitro della gara il signor Simone Spagnoli di Tivoli, coadiuvato da Stefano Orlando di Torino e Ivan Malnychuk di Bologna.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme la webcronaca LIVE, minuto per minuto, di Albenga vs Ligorna. Vedremo se anche nella partita di oggi saranno presenti delle sorprese in distinta, ogni settimana arrivano giocatori nuovi da ogni parte dello stivale. Intanto l’Albenga è in caduta libera e deve cercare in tutti i modi, ora che ha toccato per la prima volta la zona playout, di vincere. Oggi contro il Ligorna di Di Stefano, un grande ex della gara, sarà molto complicato, essendo che la squadra del genovese lotta per un solido posto in zona playoff.