Serie D, Albenga. I tifosi richiamano la squadra chiedendogli di non indossare più la maglia bianconera

Albenga. Se gli animi in casa Albenga non erano dei migliori, ora la situazione sembra essere del tutto fuori controllo. O meglio, i rapporti tra tifosi e società sono del tutto incrinati già da tempo, ma oggi per la prima volta viene contestata anche la squadra, fino ad oggi sempre difesa. Contro il Ligorna una prova nettamente insufficiente della squadra di Massa con in panchina Gaido, che ha prodotto veramente niente se non una manciata di palloni.

Al termine della partita, la squadra radunata tutta vicino alla panchina bianconera, è stata richiamata a gran voce dai tifosi presenti in gradinata sud. Dopo alcuni tentennamenti, arrivano alcune voci dagli spalti, alcune nello specifico dicono di non ascoltare il proprio mister Massa e di andare velocemente sotto la gradinata.

Dopo questo, tutta la squadra si muove insieme con l’allenatore vicino alle grate dello stadio, e da lì parte un confronto con i tifosi che dura per almeno una decina di minuti. Il riassunto? Sembrerebbe che i tifosi abbiano chiesto alla squadra di andarsene e soprattutto, se avessero continuato, di non indossare più i colori dell’Albenga.

Un confronto non acceso ma molto diretto, che butta ancora più carne sul fuoco dell’enorme forno che è, ad oggi, l’US Albenga. Il contesto in cui sta accadendo tutto questo è quello di voci che si moltiplicano sulle difficoltà del club. Dopo quelle confermate dal ristoratore sul mancato pagamento dei pasti, l’ultima parla di uno sfratto ad alcuni giocatori. Al momento, però, tramite verifiche della nostra redazione questi rumors parrebbero infondati. Anche se la situazione sembra precipitare giorno dopo giorno.