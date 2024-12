Serie A1, la Bper Rari Nantes Savona regola il Posillipo col risultato di 10 a 8

Savona. Ottava vittoria in nove giornate di campionato per la Bper Rari Nantes Savona. La squadra biancorossa ha prevalso sul Posillipo col risultato di 10-8, nella piscina Zanelli di Savona, nell’incontro valevole per il nono turno della regular season del campionato di Serie A1.

Per i primi due tempi e metà del terzo si è vista un’assoluta supremazia savonese, con il massimo vantaggio di 7 a 2; poi, da metà della terza frazione, c’è stato il ritorno del Posillipo che i biancorossi sono comunque riusciti a tenere sotto controllo. Miglior marcatore dell’incontro, con 4 reti, è stato l’attaccante Daniil Merkulov.

Afferma l’attaccante Pietro Figlioli: “Non è stata certamente una delle nostre partite più belle. L’importante era portare a casa i tre punti e lo abbiamo fatto. C’è ancora un po’di rammarico per come è andata e per le conseguenze della partita di martedì scorso. Però tutto fa parte di un percorso di crescita che stiamo facendo. Sicuramente la Rari spingerà sempre al massimo per vincere tutte le partite”.

Il prossimo impegno per i biancorossi allenati da Alberto Angelini sarà con la decima giornata della regular Season del campionato di Serie A1 in programma sabato 14 dicembre nella piscina Roghi di Monterotondo con la Roma Vis Nova. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – CN Posillipo 10-8

(Parziali: 3-0, 2-1, 3-4, 2-3)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 1, Occhione, Rizzo 1, Merkulov 4, Bruni, Erdelyi 1, Guidi 1, Patchaliev 1, Gullotta, Da Rold, Cora. All. Alberto Angelini.

CN Posillipo: Izzo, Somma, Miraldi, Rocchino 2, Mattiello 1, Aiello, Serino, Cuccovillo 4, Briganti 1, Bertoli, Milicic, Spinelli, Valle. All. Giuseppe Porzio.

Arbitri: Riccardo Carmignani (Messina) e Antonio Torneo (Siracusa). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Superiorità numeriche: Savona 7 su 13 più 2 rigori falliti, Posillipo 5 su 8.

Usciti per tre falli: a 5’36” dalla fine del 4° tempo Bertoli (P); a 4’19” dalla fine del 4° tempo Mattiello (P).